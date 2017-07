La situation à Jérusalem ne cesse de se dégrader. La violence mise en œuvre par les Israéliens contre les Palestiniens, devient de plus en plus insoutenable et ouvre la porte à un embrasement total, qui ne fait que couver depuis des mois déjà.

Il ne fait aucun doute, que nous sommes à l’orée d’une autre «intifadha», nourrie et alimentée par le gouvernement sioniste de Netanyahou. Un gouvernement qui traite les Palestiniens comme des sous-hommes et sur lesquels il se permet toutes les exactions, les dépossédant de leurs terres, les jetant en prison, sous les plus fallacieux prétextes et enfin en les privant de pratiquer leur religion dans leur mosquée d’Al Aqsa.

Ce qui s’est passé ce vendredi, ne peut être que le début d’un long affrontement où le risque de voir la liste des morts s’allonger est plus que réel. Il faut dire, que depuis quelques années, et notamment depuis l’avènement du maudit printemps arabe, Israël qui en a été le premier bénéficiaire, a mené et mène une politique de la terre brûlée où il se permet tout face au silence complice, de la communauté internationale et l’absence totale des Arabes, trop occupés à régler leurs comptes et totalement incapables de peser sur ce qui est censé pourtant être, leur première cause, à savoir la cause palestinienne.

Israël, qui se comporte dans l’impunité totale, a procédé sous couvert de lutter contre, ce qu’il qualifie de terrorisme, à l’installation de détecteurs de métaux, aux entrées de l’esplanade des Mosquées, le troisième lieu saint de l’islam. Une mesure qui a provoqué la colère légitime des Palestiniens et qui a fait éclater des heurts violents à Jérusalem-Est, avant de se propager à la Cisjordanie occupée, avec le terrible bilan de cinq martyrs palestiniens et plus de 500 blessés.

Et malgré cette brutalité totalement sauvage, les Israéliens jouent toujours la victimisation et imputent ces violences, aux seuls pauvres palestiniens, totalement désarmés qui n’ont que d’inoffensives pierres, face aux balles et aux chars de l’occupant sioniste.

Il faut dire, qu’Israël, se sait jouer sur du velours et qu’il a la sympathie et l’appui sans réserve, des puissances occidentales, qui bizarrement quand il s’agit des exactions des sionistes, oublient comme par miracle, leur sacro saint principe de démocratie et des droits de l’Homme.

Par Abdelmadjid Blidi