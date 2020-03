<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal criminel d’appel</span>:<br><span style='color:red;'>Deux prévenus écopent de 15 ans de réclusion pour le transport de prés de 237 kg de kif</span>

Deux mis en cause ont comparu hier devant le tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran, pour répondre du grief de détention et commercialisation de stupéfiants. Ils ont été condamnés à 15 ans de réclusion.

Ces deux prévenus ont été arrêtés en date du 29.6.2016, après que le dénommé G.K. âgé de plus de la cinquantaine, a été arrêté avec la quantité de 236,653 kg de kif qui se trouvait à bord d’une voiture de marque Renault 12, au niveau de la localité Ben Okba.

Son complice, D.B., lui aussi, sera arrêté dans les parages alors qu’il se trouvait à bord d’une Clio avec d’autres personnes qui ont pu prendre la fuite. Confronté à ce grief, le premier accusé et face au flagrant délit, passera aux aveux, expliquant qu’il a été appelé par le second mis en cause, lui demandant de conduire ce véhicule, la Renault 12 d’un endroit à un autre, contre une certaine somme d’argent. « J’ai accepté car j’avais besoin d’argent. Je suis arrivé sur les lieux avec un véhicule qui m’appartient et c’est au moment où j’allais conduire la voiture incriminé que j’ai été arrêté ».

Le second mis en cause, lui aussi, reconnaitra les faits, citant un certain Rabah, une personne avec qui il se trouvait au moment de son arrestation. « Résidant à Ain El Beida, j’ai été contacté par ce dernier qui me proposa cette opération, sans réfléchir, j’ai accepté ».

Cités hier à la barre du tribunal criminel, les deux mis en cause ne changeront pas de déclarations. Chacun de ces deux derniers, reconnaitra les faits. Mais un élément manquait à ce grand puzzle. Pourquoi ce fameux Rabah n’a pas été arrêté, alors que le mis en cause D.M. l’avait cité et même donné son adresse ? Un fait qu’il a repris lors de ce procès. « Votre honneur, dira D.B., suite à mon arrestation, j’ai donné des informations sur ce fameux Rabah et j’ai même indiqué aux enquêteurs où il résidait, pourtant il n’a pas été arrêté.

Des explications qui ne feront pas sourciller le président de l’audience qui lui demandera alors combien d’autres affaires ont-ils effectuées dans le passé. Les deux mis en cause resteront unanimes, « nous n’avons jamais trempé dans ce trafic ».

Une explication qui ne pèsera pas lourd pour ces deux derniers. Le représentant du ministère public requit contre les deux prévenus la perpétuité. La défense des mis en cause plaidera alors les circonstances atténuantes, expliquant que leurs mandants depuis leurs arrestation, n’ont pas nié les faits et comptent sur la clémence du président de ce tribunal criminel.

F.Abdelkrim