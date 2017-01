<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Deux projets de CEM déprogrammés</span>

Bien que budgétisés et inscrits depuis plusieurs années, deux projets de réalisation de deux CEM, l’un dans la localité de Cap Falcon, le second au quartier Mohamed Ghriss, ont été déprogrammés par les services des équipements et des infrastructures scolaires de la direction de l’Education.

Pourtant, ces deux équipements scolaires, devaient répondre à un besoin crucial en termes de scolarisation, au profit des enfants de ces deux sites, notamment pour ceux de la localité de Cap Falcon distante du chef-lieu de 3 kilomètres. Et pour cause, les contraintes rencontrées quotidiennement par les élèves habitant cette localité pour leur déplacement vers les établissements scolaires d’Aïn El Türck, sont incommensurables. Pour les parents d’élèves, la situation devient insoutenable, rapportent-ils car, ils doivent faire face à des dépenses financières hors de leur portée pour permettre à leurs enfants de se rendre journellement à leurs collèges, obligés qu’ils sont, de recourir aux taxis clandestins, faute de transport scolaire.

Ensuite, il y a la question sécuritaire qui tarabuste ces parents et qui touche principalement les filles scolarisées qui ne sont pas à l’abri d’un forfait que commettraient des voyous à l’affut et ayant pignon sur rue, dans une contrée à la réputation douteuse. Dépités, les parents d’élèves, n’arrivent pas à concevoir que leurs enfants âgés à peine de 15 ans, puissent passer leurs journées dehors loin du gîte familial pour ne revenir qu’en fin d’après-midi, à la nuit tombée, avec tous les risques que cela comporte. Au delà de cette problématique, se pose celle de la surcharge des classes dans une commune qui compte en tout et pour tout, trois CEM seulement pour une population de près de 105 milles habitants dont 75% sont en âge de scolarité. Cela étant dit, il semble que l’indisponibilité de l’assiette foncière pour l’accueil de ces deux infrastructures scolaires, serait à l’origine de la déprogrammation desdits projets. En effet, à Haï Mohamed Ghriss, tout un ensemble d’habitations individuelles a pris naissance et il ne subsiste plus la moindre parcelle. Le seul espace qui était encore disponible, a été accaparé par un promoteur immobilier local, qui l’a transformé en superette et en mosquée, adjacente à sa station de service. A cap Falcon, le stock foncier s’est drastiquement épuisé.

Karim Bennacef