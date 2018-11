Deux tentatives de transfert illégal de devises à l’étranger déjouées par la police

Les services de la police des frontières à l’aéroport international d’Alger et d’Oran ont déjoué deux tentatives de transfert illégal de devises à l’étranger, indique jeudi la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

A Oran, les services de police des frontières aériennes à l’aéroport international «Ahmed Ben Bella» ont arrêté un ressortissant étranger suite à une opération de surveillance menée conjointement par des éléments de la sûreté nationale et des douanes algériennes. Ce ressortissant étranger a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter Oran vers Istanbul (Turquie) en possession de 155.000 dollars et de 2.700 euros, non déclarés, a précisé la même source. A Alger, les services de police des frontières aériennes à l’aéroport international «Houari Boumediene» ont arrêté un individu qui s’apprêtait à quitter le territoire national à destination de la Turquie en possession de 23.400 euros, non déclarés. Les forces de police, à travers différentes wilayas, ont interpellé également 5 personnes et récupéré 2.250 comprimés psychotropes dans des opérations distinctes menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité. A Jijel, les forces de police de la sûreté de wilaya ont arrêté un individu pour son implication dans le commerce illicite de pièces d’antiquité. Selon la même source, une perquisition opérée dans le domicile du prévenu, en vertu d’un mandat de justice, à permis la récupération de 310 pièces de monnaies antiques.