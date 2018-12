<span style='text-decoration: underline;'>MDN </span>:<br><span style='color:red;'>Deux terroristes abattus, deux arrêtés et neuf autres se sont rendus en novembre</span>

Deux (2) terroristes ont été abattus, 2 autres arrêtés et 9 se sont rendus aux autorités militaires durant le mois de novembre 2018, indique un bilan des opérations de l’Armée nationale populaire (ANP).

Durant la même période, trois familles composées de 12 membres se sont également rendues aux autorités militaires, note la même source, précisant que 26 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés. Ces opérations se sont aussi soldées par la découverte et la destruction de 47 abris pour terroristes, d’un atelier pour la confection d’engins explosifs. Elles ont, en outre, permis de récupérer une quantité importante d’armes et de munitions, entre autres, une lance-roquette RPG7, 3 mitrailleurs de type FMPK, 15 Kalachnikov, 4 fusils semi-automatiques Seminov, 4 fusils à répétition et un fusil à pompes, en plus de 41 obus antichars et de 12.086 balles de différents calibres. En outre, 114 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les éléments de l’ANP ont arrêté 47 narcotrafiquants et saisi 15,38 quintaux de kif traité et 117.342 comprimés psychotropes. Ils ont, en outre, appréhendé 133 contrebandiers et 184 orpailleurs et mis en échec une tentative de contrebande de 86.775 litres de carburant et de 73 tonnes de denrées alimentaires, 190 tonnes de blé et 39 tonnes de dattes et saisi 135 marteaux-piqueurs, 123 groupes électrogènes, 68 détecteurs de métaux et 95 véhicules de différents types. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, 334 individus ont été arrêtés et 4 autres sauvés au large de la mer par les éléments de l’ANP, qui ont également mis en échec une tentative d’immigration clandestine de 650 personnes.