<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Deux thoniers participent à la campagne de pêche du thon rouge</span>

Deux thoniers ont embarqué depuis le port de Mostaganem pour participer, cette année, à la campagne de pêche du thon rouge, a-t-on appris mercredi, du directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques.

Toufik Rahmani a indiqué, à l’APS, que ces deux bateaux «Siradj» et «Borhane 1» faisant partie de la flottille algérienne constituée de 23 unités de pêche de neuf wilays du pays, ont pris le départ pour faire des prises en haute mer (au sud de Malte),à la faveur de cette campagne annuelle qui s’étend du 26 mai en cours au 1er juillet prochain. Selon le même responsable, la wilaya de Mostaganem participe pour la première fois à cette campagne avec le thonier «Siradj» dont la quote-part de thon rouge qui est estimée à 88 tonnes pour un total de 1.950 tonnes pour l’Algérie cette année, telle que décidée par l’Organisation mondiale pour la préservation du thon dans l’Atlantique ( ICAT). M. Rahmani a fait savoir que le navire «Barhane 1», immatriculé au port de Tenes (wilaya de Chlef) au titre des préparatifs de cette campagne a pris toutes les mesures de protection sanitaires nécessaires contre le coronavirus, de même que le test médical de l’équipage à bord des deux navires (34 marins pêcheurs et 4 accompagnateurs) avant l’embarquement et le confinement sanitaire pour une durée de 14 jours après débarquement, c’est-à-dire leur retour des eaux internationales. Le commandant (Raïs) du «Siradj», El Bakar Ali a indiqué à l’APS, que les bateaux de pêche ne pourront pas cette année, durant cette campagne, débarquer, à n’importe quel port, à cause des mesures du confinement sanitaire de prévention contre la pandémie du coronavirus. Long de 32 mètres sur une largeur de 8 m et doté d’une puissance de 1.600 chevaux, Siradj effectuera des prises de thon avant de le transborder vivant dans les unités de grossissement à bord de caisses conçues spécialement à cet effet, a-t-il fait savoir. La flottille de pêche battant pavillon algérien a été renforcée par ce nouveau thonier doté de matériels électroniques et mécaniques sophistiqués et équipé de diverses chambres froides et de congélation d’une capacité de stockage de 100 tonnes, acquises récemment par un des professionnels pour un investissement total estimé à 1,5 million d’euros, selon la même source.