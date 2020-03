Deux virus: le corona et les médias occidentaux

L’Allemagne a interdit l’exportation de matériel médical de protection, notamment de masques. Un décret en ce sens. Cette décision illustre, si besoin, l’absence de toute solidarité dans la gestion de l’épidémie du coronavirus. Au terme dudit décret, tout pays qui exprimerait un besoin de ce genre de matériel, doit désormais, s’adresser aux autorités allemandes. Celles-ci ne donneraient une quelconque autorisation, s’il y a le moindre risque de propagation de la maladie sur leur territoire. Il n’est pas difficile d’imaginer que dans les tout prochains jours, d’autres pays occidentaux emboîteront le pas à l’Allemagne.

Ce genre d’attitudes est à dix mille lieux de l’appel de l’OMS et de l’Onu pour des actions concertées à l’échelle planétaire. Il est, en effet, regrettable de constater que la mondialisation vaut pour l’économie, mais ne vaut rien lorsqu’il est question de solidarité. C’est dire que cette épidémie qui commence à prendre des airs de pandémie mondiale, fait ressortir la vraie nature des régimes occidentaux. Le chacun pour soi semble clairement s’imposer comme la norme en ces temps de crises sanitaires internationales.

De jour en jour, des centaines de cas sont déclarés de par le monde et des dizaines de décès sont comptabilisés. La situation d’alerte est une réalité de tous les jours dans l’ensemble des médias de la planète. Même si dans la vie de tous les jours l’écrasante majorité de la population prend la mesure de la gravité de la situation sans angoisse, le discours catastrophiste des médias qui zooment sur les cas les plus atteints, histoire de faire de l’audience, est en passe de devenir lui-même viral, de sorte à ce que plus aucune autre information n’a d’importance.

De fait, cet état de fait, il faut le dire, créé de toutes pièces par les network occidentaux, parvient aux pays du sud et agit sur des populations, dont les systèmes de santé ne sont pas performants et la communication est défaillante. Aussi, un cas qui se déclare en France ou en Italie est un cas, mais lorsqu’une personne tombe malade dans les confins du Continent africain, c’est toute une population qui se retrouve stigmatisée, à cause du discours destructeur de ces médias, lorsqu’il est question d’Afrique.

Cela, pour dire que l’alerte ne sert finalement que les populations qui vivent en Occident. Ils sont garantis d’une sérieuse prise en charge. Quant aux autres, ils ne subissent pas un, mais deux virus: le corona et les médias du nord.

Par Nabil.G