Devoir de solidarité

La révélation du Chef du gouvernement tunisien sur l’importance du contingent des terroristes tunisiens en Libye est, pour le moins, inquiétante. Ils seraient plus d’un millier dans les rangs de Daech. Ainsi, tout le travail abattu par les services de sécurité tunisiens depuis la fameuse offensive des Monts Chaambi, n’a pas résolu le problème terroriste dans ce pays. Les criminels stationnent en grand nombre aux frontières. Et lorsqu’on sait que les frappes contre Daech à Syrte ont fait éparpiller les terroristes aux quatre vents, il y a fort à craindre que les Tunisiens, il en est parmi eux qui veuillent poursuivre leur «djihad» dans leur terre natale. C’est d’ailleurs conforme aux instructions de leur commandement. Les exemples, français et belge, accréditent cette thèse qui fait dresser les cheveux des spécialistes de la lutte antiterroriste tunisiens. Mais, gageons que tout cela était certainement envisagé par les stratèges militaires. Il était déjà présupposé que les groupes armés avaient programmé leur retraite en cas d’attaque et leur redéploiement dans les pays de la région.

Sur les plusieurs options mises en place par les spécialistes, celle qui se dessine, présentement pour la Tunisie, est la moins optimiste. D’où la priorité accordée à la sécurité dans la feuille de route du nouveau gouvernement.

Le décor ainsi planté, suggère que la guerre, contre le terrorisme en Tunisie, ne se limitera pas à quelques opérations militaires. Vraisemblablement, assez bien organisés et bénéficiant de réseaux de soutien recrutés parmi les salafistes radicaux, les terroristes qui viendront de Libye, ont une marge de manœuvre non négligeable. La proximité d’une Libye bouillonnante et incontrôlable, est effectivement un souci permanent. Aussi, faut-il objectivement s’attendre à une période difficile pour notre voisin de l’est.

Face à cette épreuve que l’on sait éprouvante pour toute la société, il faut faire montre de solidarité avec les Tunisiens et les Tunisiennes qui commencent, déjà, à craindre le pire pour leur pays. Durant les années noires du terrorisme, en Algérie, nos voisins ont été exemplaires dans leur solidarité. Personne ne leur souhaite de vivre ce que nous avons vécu, mais quoi qu’il arrive, nous avons le devoir de solidarité envers nos voisins.

Par Smaïl Daoudi