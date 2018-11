<span style='text-decoration: underline;'>Atletico Madrid</span>:<br><span style='color:red;'>Diego Simeone : «Le groupe a besoin de Griezmann»</span>

Largement battu à l’aller (4-0), l’Atlético Madrid va tenter d’inverser la tendance contre le Borussia Dortmund ce mardi (21h) pour espérer revenir à hauteur des Borussen en tête du Groupe A en Ligue des champions.

Diego Simeone compte sur Antoine Griezmann pour tirer l’équipe vers le haut. «Nous avons déjà beaucoup parlé de Griezmann et de ce qu’il implique pour nous, tant sur le plan personnel que professionnel. Aujourd’hui, il est en forme. Il a réussi une saison magnifique l’an dernier et cette saison il va crescendo, il commence à se montrer.»

«L’équipe et le groupe ont besoin de lui et j’espère qu’il va continuer à grandir parce qu’il a encore beaucoup de choses à donner, a-t-il ajouté en conférence de presse. Il est jeune mais impliqué dans cette équipe et la représente parfaitement. J’espère qu’il va continuer ainsi parce qu’il fait du bien à tout le groupe.» Samedi dernier, le Français a inscrit l’unique but de son équipe en championnat face à Leganès (1-1). Il sera forcément suivi de très près…