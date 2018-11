<span style='text-decoration: underline;'>Hadj 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Dimanche, dernier délai pour les inscriptions au tirage au sort</span>

Le dernier délai pour les inscriptions au tirage au sort pour la saison du hadj 2019 sera le dimanche prochain 18 novembre, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Le ministère a appelé les citoyennes et citoyens désirant accomplir le hadj, à s'inscrire au tirage au sort via le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) ou en se rapprochant auprès de toute commune à travers le territoire national, ajoute la même source.