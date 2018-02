<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Diminution significative du nombre de flamants roses dans la zone humide du barrage de Boukara</span>

Une diminution «significative» du nombre de flamants roses a été relevée dans la zone humide du barrage de Boukara (Tissemsilt) au cours de la période allant de la fin de l’année dernière à fin janvier dernier, a-t-on appris du responsable du réseau de wilaya de surveillance des oiseaux migrateurs.

Azzedine Si Bachir a indiqué à l’APS, en marge d’une cérémonie de célébration de la Journée internationale des zones humides, que lors du recensement hivernal des espèces ornithologiques d’oiseaux migrateurs sur le barrage Boukara , il a été dénombré 11 flamants roses contre plus de 200 à 300 oiseaux de ce genre, auparavant. Ce responsable a expliqué cette diminution par une baisse du niveau d’eau du barrage, causant un assèchement des lacs qui constituent un site naturel adapté à la présence du flamant rose.

Le braconnage et les nuisances sonores causés par de nombreuses personnes le long du barrage de Boukara ont affecté la présence et la stabilité de cet oiseau dans ce lac. Azzedine Si Bachir a souligné que la présence de ce type d’oiseau sera menacée dans les deux prochaines années en cas de persistance de la baisse du niveau d’eau et la poursuite du braconnage dans la zone humide du barrage de Boukara. Le réseau de wilaya qui comprend des spécialistes de la Conservation des forêts, a recensé, entre le 15 et le 26 janvier dernier, quelque 1.507 oiseaux migrateurs au niveau des zones humides des barrages de Koudia Rosfa, Meghila, Bouzaghza, et la retenue collinaire de Sidi Abdoun, dans la commune de Sidi Boutechent. La Conservation des forets s’emploie, au cours de cette année, à la mise en place d’un observatoire de wilaya de surveillance des oiseaux migrateurs dans les zones humides devant fournir des données scientifiques précises sur les importantes espèces afin de valoriser et de protéger ces espaces naturels.