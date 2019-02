<span style='text-decoration: underline;'>Bouazgui à propos de la sécurité alimentaire : </span>:<br><span style='color:red;'>«D’importantes étapes franchies par l’Algérie»</span>

Dans l’optique d’assurer sa sécurité alimentaire, l’Algérie a effectué plusieurs pas à travers notamment le développement, ces dernières années, d’une multitude de filières agricoles.

Qualifiée d’élément important de la souveraineté nationale, la sécurité alimentaire constitue un casse-tête pour de nombreux pays.

Quant à l’Algérie, d’importantes étapes ont été franchies pour assurer sa sécurité alimentaire, a affirmé, hier, le Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui.

«L’Algérie a réussi, dans le cadre de la stratégie du président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika, à développer le secteur de l’agriculture et à franchir de grandes étapes pour assurer sa sécurité alimentaire, une des constantes de la souveraineté nationale», a affirmé M. Bouazgui lors de l’ouverture de la «journée nationale sur les légumineuses alimentaires», au siège de la wilaya de Sidi Bel Abbes.

Pour aller de l’avant dans cet objectif, le Ministre a indiqué qu’il faut multiplier les efforts de différents acteurs du secteur pour relever la production, répondre aux besoins alimentaires et assurer la sécurité alimentaire.

Il a assuré dans ce cadre que depuis 2000, une réelle mobilisation nationale a été initiée au profit de l’agriculture et du développement rural à travers la mise en place d’un plan national de développement agricole. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales, préserver le patrimoine forestier, moderniser la pêche et le développement durable de l’aquaculture.

Comme mesure prise par le passé, M. Bouazgui a fait savoir que l’Etat a débloqué, dans ce cadre, plus de 3.000 milliards de DA en mobilisant les différents mécanismes de soutien à travers l’ensemble du territoire national.

«Grâce à la politique de développement et la dynamique économique, le secteur de l’agriculture participe actuellement à hauteur de 12,3 pour cent du PIB et réalise une croissance de 3,25 pour cent, une valeur productive de plus de 3.216 milliards de DA», a-t-il ajouté.

Évoquant la filière des légumineuses, le Ministre affirme que celle-ci touche 35 wilayas et emploie plus de 200.000 personnes.

Il a affirmé que la surface cultivée, l’année dernière, a dépassé les 112.000 ha alors que la production a atteint 1,3 million de quintaux soit l’équivalent de 16 milliards de DA, réalisant un taux de croissance de l’ordre de 60 pour cent par rapport à l’année 2010.

Il a annoncé l’intensification de la culture des légumineuses en assurant les ressources hydrique, des semences de bonne qualité, les machines et en encourageant les techniques de modernisation de la filière. Selon le même responsable, son département œuvre à réduire les terres en jachère en introduisant des légumineuses alimentaires.

«Plus de 78.000 ha de terres en jachère ont été récupérés dont 10.000 ha réservés à la culture des légumineuses », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Ministre a affirmé que la wilaya de Sidi Bel Abbès constitue un pôle agricole par excellence. Elle occupe la 2ème place au niveau national en matière de production du lait, la 3ème place en matière de production d’orge, la 5ème place en production d’avoine outre différentes cultures comme elle est un pôle important de matériel agricole. Le Ministre a écouté, lors de cette rencontre, les préoccupations des agriculteurs concernant notamment la disponibilité de l’eau et du machinisme.

Alger: Samir Hamiche