<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>D’importants dégâts matériels suite à l’incendie de l’imprimerie d’El Khabar et El Watan</span>

D’importants dégâts matériels ont été enre gistrés suite à l’incendie qui s’est déclenché mardi matin à l’imprimerie des quotidiens d’El Khabar et El Watan, située à la nouvelle ville Ali Mendjeli (Constantine), ont indiqué à l’APS les services de la protection civile.

Les équipements d’impression ont été «sérieusement endommagés», a précisé le responsable de la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué, le lieutenant Nourreddine Tafer, détaillant que deux (2) hangars de stockage et de recyclage du papier de cette imprimerie, érigée sur une superficie de 4.000 m2 ont été détruits par l’incendie. Le même officier, soulignant qu’aucune perte humaine n’est à déplorer, a indiqué que les causes de cet incendie demeurent «non identifiées». Des moyens humains et matériels dont 56 éléments de la protection civile de l’unité principale Mohamed Cherif Benatallah de la ville Ali Mendjeli appuyés par 10 engins anti-incendie et 2 ambulances ont été mobilisés pour éteindre les flammes, selon la même source. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.