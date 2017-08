<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Poste </span>:<br><span style='color:red;'>Disponibilité de l’argent liquide dans les postes</span>

Les préparatifs de la célébration de la fête de l’Aid el Adha sont en cours, et un grand nombre de citoyens retire leur argent au niveau des bureaux de poste.

Et à cet effet, pour éviter les files interminables et les attentes au niveau de ces bureaux de poste, mais aussi afin d’améliorer les prestations des services et essayer de régler ce problème et d’éradiquer ces points noirs, la direction d’Algérie poste a pris ses dispositions au niveau des cités où se pose ce genre de situation et a déployé tous les moyens humains et matériels pour diminuer la pression, afin que les citoyens se procurent leur argent à l’aise, sans trop de peine et dans des conditions confortables, sans bousculades et sans disputes, surtout suite à la tension que peut induire cet état de fait. Dans le même cadre, les mêmes services signalent, que tous les efforts sont fournis pour notamment la disponibilité de l’argent liquide au niveau des bureaux de poste. A cet effet, il a été signalé, que la wilaya d’Oran compte notamment quelque 46 distributeurs électroniques d’argent et bientôt ce dispositif sera en effet renforcé par 7 nouveaux autres.

Bekhaouda Samira