<span style='text-decoration: underline;'>Produits alimentaires</span>:<br><span style='color:red;'>Disponibilité jusqu’à six mois minimum, pas de pénurie en vue</span>

Disponibilité jusqu’à six mois minimum, pas de pénurie en vue

Produits alimentaires : Disponibilité jusqu’à six mois minimum, pas de pénurie en vue

Face à l’inquiétude sur l’éventuelle pénurie qui pourra toucher les produits alimentaires, une conséquence de la ruée injustifiée de citoyens sur les magasins et supermarchés, les autorités rassurent.

Durant ces derniers jours, les rayons de plusieurs superettes et magasins d’alimentation générale, notamment au niveau des grandes villes, ont été vidés en un laps de temps où d’importantes quantités ont été vendues, ce qui fait craindre une pénurie de produits de première nécessité. Afin d’éviter la panique chez les consommateurs et les ménages, les autorités rassurent et écartent toute éventualité de pénurie. Les dernières assurances en date, émanent du président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar.

Invité hier, au Forum du quotidien «El Mihwar El Yaoumi», il a fait état d’importantes quantités de produits alimentaires qui sont actuellement en stock. Après avoir insisté sur la disponibilité des produits de première nécessité durant une période de six mois à un an, M. Boulenouar a indiqué que le rush de citoyens sur les magasins est injustifié.

L’intervenant a détaillé à l’aide de données chiffrées, les quantités qui sont disponibles dans les stocks. «La disponibilité des produits alimentaires de première nécessité, s’étend jusqu’à six mois à un an pour certains produits, ce qui ne justifie pas l’afflux des citoyens pour l’approvisionnement en produits alimentaires au niveau des commerces», a-t-il indiqué.

Il a ainsi assuré, que «les stocks des principaux produits alimentaires peuvent suffire jusqu’à 5 à 6 mois, voire jusqu’à la fin de l’année 2020». Dans ce sillage, M. Boulenouar a détaillé les types de produits de large consommation et les quantités existantes. Évoquant la poudre de lait, qui a connu, rappelons-le, une forte pression ces dernières semaines, le président de l’ANCA a indiqué que les stocks suffisent jusqu’en septembre de l’année en cours, tout comme les céréales et d’autres produits agricoles qui couvrent l’ensemble de l’année en cours.

Par ailleurs, M. Boulenouar a mis en garde contre l’approvisionnement injustifié et la forte demande encouragent la prolifération du phénomène de la spéculation.

«Cela, signifie que rien ne peut justifier l’achat par certains citoyens de grandes quantités de produits alimentaires à des fins d’approvisionnement; cette hausse de la demande ouvre la porte à la spéculation», souligne-t-il.

Pour appuyer ses dires, le président de l’ANCA a affirmé que les commerçants ont enregistré une forte hausse de la demande sur les produits alimentaires.

En termes de statistiques, la forte demande sur les produits alimentaires notamment ceux de large consommation, a augmenté de 40%, a affirmé l’association.

Il ressort des statistiques de l’ANCA, que «Cette hausse a pu atteindre jusqu’à 40%, notamment en ce qui concerne la semoule, les conserves, le sucre, l’huile, le café et les légumes secs. Au niveau des wilayas d’Alger, de Tipasa et de Blida, la hausse de la demande chez les commerçants de produits alimentaires, a pu atteindre jusqu’à 60-70%». M. Boulenouar a indiqué qu’au niveau des petits commerces ou chez les superettes, il a été vendu en deux jours la quantité de produits qui s’écoulait en une semaine à dix jours et cette situation a déstabilisé la chaine d’approvisionnement de ces commerces car, les détaillants s’approvisionnent généralement de manière hebdomadaire.

Pour tenter de freiner l’afflux sur les produits alimentaires, M. Boulenouar a affirmé que les commerçants limitent la vente à un type de produit par client.

L’invité du quotidien «El Mihwar El Yaoumi», a évoqué enfin, les mesures de prévention contre le coronavirus, indiquant qu’il y a nécessité pour les boulangers et les restaurants, d’utiliser des gants, «ainsi que pour l’ensemble des commerçants qui vendent des produits non emballés.

Samir Hamiche