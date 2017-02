<span style='text-decoration: underline;'>DGSN</span>:<br><span style='color:red;'>Distinction de 220 athlètes dans diverses disciplines sportives</span>

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a distingué jeudi au centre de formation technique à Hydra (Alger), 220 athlètes médaillés et titrés au niveau national et international en 2016, dont 58 femmes et 26 entraîneurs toutes disciplines confondues.

Dans une allocution prononcée à cette occasion et lue en son nom par le contrôleur de police, Bou Ahmed Boubakeur, directeur de la santé, de l’action sociale et des sports, le directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel a salué les efforts des athlètes de la Sûreté nationale médaillés et titrés au niveau local et international. Le général major Hamel a appelé, d’autre part, les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes pour honorer l’Algérie dans les fora internationaux, affirmant que la DGSN veillait à assurer les moyens matériels et humains dans toutes les disciplines sportives de la Sûreté nationale aussi bien individuelles que collectives, pour promouvoir la pratique sportive dans les rangs de la police et encourager les équipes nationales. Dans le même contexte, le DGSN a affirmé que le sport figurait parmi les priorités du commandement de la DGSN qui lui apporte soutien et encouragement pour consacrer le principe du sport de proximité au profit de toutes les catégories de la société, rappelant l’apport du sport dans la lutte contre tous les fléaux sociaux telle la violence. Au terme de la cérémonie, des sportifs de la Sûreté nationale et les membres du staf technique ont honoré le Directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, en reconnaissance de son soutien au domaine du sport et des sportifs de la sûreté nationale.

Il a reçu également une distinction de la part du président de l’association «Ouled El Houma», Abderrahmane Berki en recconaisance des efforts déployés par DGSN pour renforcer le travail de proximité, notamment parmi les jeunes qui contribuent à la lutte contre les différents fléaux sociaux. Ont assisté à la cérémonie des personnalités actives dans le domaine sportif, dont le président du Comité olympique et sportive algérien, le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger et certains présidents de confédérations sportives algériennes ainsi que des cadres de la Sûreté nationale.