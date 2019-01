<span style='text-decoration: underline;'>La nouvelle formule du LPA lancée à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 15000 logements AADL en 2019 comme objectif</span>

Le Ministre de l’habitat, Abdelwahid Temmar, a déposé jeudi dernier, la première pierre du projet 420 logements LPA dans sa nouvelle formule.

Le programme de la wilaya est composé de 2500 logements répartis sur 9 dairas et 43 promoteurs dont 03 publics. Les 420 logements seront réalisés au niveau du nouveau pôle urbain de Misserghine par 08 promoteurs dont 07 promoteurs privés qui peuvent également réaliser 25% de ces logements en logements promotionnels ou commerces.

Le ministre a rappelé que cette formule est ouverte au citoyen à revenus faibles et dont le salaire mensuel de 24000 Da n’est pas une condition. Le citoyen doit souvent faire appel à l’aide de ses proches pour payer le prix du logement. Il a appelé les promoteurs privés au respect du délai de réalisation, d’éviter de taxer des sommes d’argent supplémentaires imposées aux citoyens, d’autant plus que le financement passera, cette fois ci, par la Caisse Nationale du Logement (CNL). Il est à rappeler que les oranais se sont réjouis, récemment, du lancement de la nouvelle formule du LPA à Oran avec l’entame des travaux du premier projet à Gdyel.

Mais beaucoup d’Oranais n’auront pas la chance d’acquérir ce type de logement, quand on sait que la demande a considérablement dépassé le quota réservé pour la wilaya d’Oran. Ce quota était initialement de 2000 logements avant que le wali d’Oran Mouloud Cherifi œuvre auprès du Ministère de l’habitat pour qu’un autre quota de 500 logements soit octroyé pour la capitale de l’Ouest. Au niveau des daïras, la demande est grandissante. La daïra d’Oran a enregistré, à elle seule, 15.000 demandes pour un quota de près de 500 logements.

Le même constat à Gdyel où près de 1500 demandes ont été reçues pour un quota de 200 logements pour la daïra. Parmi ce quota, 150 logements seront réalisés par des entrepreneurs privés et 50 logements restant au niveau du nouveau pôle urbain de Misserghine (Ahmed Zabana). Notons que la nouvelle formule du LPA a attiré un grand engouement de la part des citoyens, dans ce cadre, le prix d’un appartement de type F2 est estimé à (250 millions de centimes), alors que le F3 coûte (350 millions de centimes) et le F4 (440 millions de centimes). Le prix du mètre carré a été fixé à 50 000 DA, hors prix du foncier.

Autrement dit, le prix d’un appartement en agglomération et dans quelques endroits côtés devrait coûter plus cher. Par ailleurs, et au niveau du projet de 2000 logements AADL implanté au nouveau pôle urbain de Misserghine, le ministre a lancé un objectif pour Oran. «L’objectif sera de distribuer 15000 logements AADL à Oran en 2019, les moyens financiers existent, il faut du travail et de la volonté pour l’atteindre » dira-t-il. Le Ministre a appelé également à encourager les sociétés de réalisation de ce programme qui ont respecté leurs engagements sur le terrain.

En insistant sur l’importance de réalisation des différents équipements publics notamment éducatifs, «il faut réaliser une sûreté urbaine, c’est important même lors de la réalisation des logements » dira-t-il. Dans le même cadre, une nouvelle stratégie pour la réalisation des travaux de VRD a été entamée à Oran où une enveloppe financière de 370 milliards de centimes a été allouée à ces travaux afin d’accélérer la réception des projets de logements du nouveau pôle urbain de Misserghine et celui d’Oued Tlélat. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de ses visites à Oran a constaté que le logement est la principale préoccupation des citoyens. Avant 1999, Oran ne bénéficié guère de programme de logement sociaux. depuis 1999, la situation a considérablement changé et ce sont des milliers de logements qui ont été distribués de différents types, de l’AADL, en passant par le social, LPA et LPP et même l’habitat rural ainsi qu’un programme conséquent pour le quartier des planteurs.

La capitale de l’Ouest a bénéficié d’un programme conséquent de plus de 172000 logements, ce qui a fait la joie de milliers de familles, des quartiers d’Oran mais également des bidonvilles. Le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, n’à aménagé aucun effort pour permettra la finalisation des projets de logements à Oran, et comme des milliers de logements étaient confrontés au problème de l’absence des travaux de VRD.

Le président de la république a levé, récemment, le gel sur plusieurs projets de VRD, pour accélérer les travaux et permettre la réception d’importants quotas de logements dans les mois à venir. Une importante enveloppe financière a été octroyée pour entamer les travaux de VRD des projets de logements.