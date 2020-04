<span style='text-decoration: underline;'>Mila</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires aux familles démunies des zones d’ombre</span>

Une opération de distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires a été lancée, lundi, dans la commune d’ Oued Endja (Ouest de Mila) au profit des familles démunies des zones d’ombre de la wilaya.

«Ces colis seront répartis sur 2 000 familles démunies et 900 chefs de famille de la catégorie aux besoins spécifiques», a affirmé le chef de la daïra, Said Boudhab, ayant supervisé le lancement de cette opération de solidarité, lancée depuis le Centre spécialisé de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, où les denrées alimentaires ont été collectées. Ces produits alimentaires, dons de bienfaiteurs et d’hommes d’affaires de la wilaya de Mila, ont été distribués à leurs bénéficiaires à travers 9 communes, a précisé le même responsable, soulignant que cette opération se poursuivra dans les prochains jours pour inclure toutes les familles nécessiteuses de la wilaya afin de les aider en pleine pandémie de Covid-19, et en prévision également du mois sacré du Ramadan.

Les colis distribués, constitués de 17 produits alimentaires, représentent une quantité totale de 700 quintaux de semoule, 290 qx de farine, 5 800 litres d’huile de table, 2 900 boites de lait en poudre, 29 qx de sucre, 23 qx de concentré de tomate, 29 qx de lentilles et de pois chiches, en plus de 142 qx de pâtes alimentaires et d’autres produits de consommation, a détaillé la même source.