<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’Habitat l’a révélé hier</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 30.000 logements jusqu’à août</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Pas moins de 30.000 lo-

gements seront distri-

bués dans les tout prochains jours, a révélé hier, le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar. Le ministre a fixé l’échéance de l’opération pour le courant du mois d’août prochain. Dans le lot, on retiendra une large dominance des logements sociaux, avec un quota de 14.700 logements. Ce qui représente près de la moitié de l’ensemble des unités prêtes à être distribuées. Le logement rural, un pan primordial de la politique nationale du logement, au même titre que le logement social, bénéficiera dans le cadre de cette opération, de 7.300 unités représentant près du quart de l’ensemble des habitations. La formule de Location-vente (AADL), s’adjuge 12% des logements avec 3.500 unités livrables. Quant au logement participatif, une formule qui n’a pas très bien fonctionné, ce sont 2.200 logements qui seront concernés par une distribution dans le courant du mois d’août prochain. On retiendra également, la distribution de 230 logements promotionnels publics (LPP), 1.200 lotissements sociaux. Ce sont donc là, les détails d’une autre méga-opération de distribution de logements après celle du 5 juillet dernier. On retiendra dans les chiffres donnés par le ministre de l’Habitat dans le cadre de la distribution des logements de type location-vente (AADL) au profit des souscripteurs, une prédominance du social révèle le souci de l’Etat de marquer sa pleine solidarité avec les couches les plus défavorisées de la société. On constatera également, que la ruralité demeure au centre des préoccupations de l’exécutif, de même que la classe moyenne.

Il y a lieu de rappeler, pour ce qui concerne l’effort déployé par les pouvoirs publics, que le secteur de l’Habitat a procédé récemment à la distribution de plus de 50.000 logements de différentes formules au mois de Ramadhan dernier et 56.000 autres à l’occasion de la fête de l’Indépendance le 5 juillet. Selon le ministre de l’Habitat, «cette opération s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a accordé la priorité au secteur de l’habitat». Il relèvera également, que «les opérations de distribution de logements se poursuivront durant le deuxième semestre de l’année en cours, accompagnées de visites d’inspection pour le contrôle de la qualité des travaux où des cellules de contrôle de qualité seront instituées à cet effet à travers toutes les wilayas». Pour le ministre, il est surtout question de «réactiver les commissions de recours et d’élargir la prise en charge des cas précédemment exclus de certains programmes».

On relèvera enfin, que l’une des missions essentielle du secteur, consiste «à remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers et à s’enquérir de tous les programmes», a indiqué M. Temmar. Il convient de souligner, que lors de sa sortie d’hier, Abdelwahid Temmar a procédé à la remise des clés en faveur de près de 1.400 bénéficiaires au programme location-vente (AADL), dont 514 familles à la cité Ain El Malha (Gué de Constantine), et 866 autres à la Nouvelle ville de Sidi Abdallah.