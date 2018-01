<span style='text-decoration: underline;'>Direction des services agricoles de Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 30.000 quintaux de semences de céréales</span>

La Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Mahdia (Tiaret) a distribué, jusqu’à ce jour, 30.000 quintaux de semences aux céréaliculteurs de la wilaya de Tissemsilt dans le cadre de la campagne de labours-semailles de cette saison qui se poursuit, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef du service régulation de la production végétale et animale à la DSA, Mâamar Medjahed, a indiqué que cette quantité, remise aux fellahs dans le cadre du guichet unique depuis fin septembre dernier, est répartie en 24.112 qx de semences de blé dur, 346.000 qx de blé tendre, 5.416 qx d’orge et 126 qx d’avoine. Le guichet unique de la wilaya de Tissemsilt a reçu au titre de cette opération, a-t-il ajouté, 267 dossiers de producteurs de céréales dont 258 dossiers approuvés par la Banque agricole de développement rural (BADR) dans le cadre du crédit «Rfig» dont la valeur financière a atteint, à ce jour, 375,2 millions DA.

La CCLS a distribué jusqu’à ce jour 4500 qx d’engrais d’un total de 13.037 qx mobilisés pour les céréaliculteurs de la wilaya. M. Medjahed a souligné que la campagne labours-semailles de cette saison a atteint, à ce jour, un taux d’avancement de plus de 75 pour cent à la faveur des conditions climatiques favorables (pluviométrie de ces derniers jours), ajoutant que l’opération a ciblé plus de 60.000 hectares d’un total de 79.500 ha à emblaver cette saison. La DSA a mobilisé les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne en intensifiant les journées de sensibilisation destinées aux agriculteurs en vue de mettre en exergue les mécanismes et moyens de soutien offerts par l’Etat au producteur bénéficiaire du crédit Rfig (engrais, semences, …) et l’accompagnement dans l’acquisition du matériel. La wilaya de Tissemsilt avait réalisé, la saison agricole dernière, une production de 904.609 qx de céréales, selon les statistiques de la DSA.