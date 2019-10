<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 4500 logements le 1er novembre prochain</span>

Pas moins de 4500 logements de différents types seront distribués à Oran le 1 novembre prochain, a annoncé hier le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors d’une visite d’inspection dans quelques projets de logements à Oran. Le wali a estimé que ce quota est “peu pour une ville comme Oran”. Parmi ces logements, figurent 2800 AADL, 170 logements sociaux pour les habitants du vieux bâti à El-Hamri et des logements LPA.

La visite d’hier a permis au wali d’Oran de faire le point sur l’avancement des projets et les contraintes qui pénalisent les travaux. Au nouveau pôle urbain d’oued tlelat, Abdelkader Djellaoui a donné des directives fermes pour relancer les travaux des projets à l’arrêt d’ici la fin de l’année en cours. L’arrêt concerne actuellement plus de 4000 logements. Le wali a demandé de revoir les procédures de résiliation avec une entreprise chinoise et une autre publique.

Le wali d’Oran était catégorique dans la nécessité de lancer les appels d’offre rapidement, “ des citoyens attendent leurs logements, les chefs de daïras doivent accélérer l’établissement des listes, si les logements sont prêts, ils seront remis aux bénéficiaires. Sinon, des pré-affectations seront distribuées. “Nous avons eu le feu vert pour revenir au système des pré-affectations”, dira le wali qui a profité de la visite pour faire un tour dans le chantier des 8000 logements pour voir de près l’état d’avancement.

Il a dans ce cadre, émis plusieurs observations concernant le plan urbanistique du pôle, l’entrée, l’éclairage publique, les espaces verts ainsi que la nécessité de la réalisation d’une sûreté urbaine pour assurer la quiétude des citoyens. Lors de la visite, le wali d’Oran a pris le téléphone pour contacter des responsables à Alger pour résoudre les problèmes et les contraintes qui pénalisent l’avancement des travaux. Grâce à son profil d’ingénieur et connaisseur du domaine, Abdelkader Djellaoui a donné des conseils importants concernant les travaux et le délai de réalisation.

Le wali s’est rendu par la suite au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine où 25000 logements AADL sont en cours de réalisation. Il a demandé dans ce cadre, des plannings d’avancement des travaux signés pour un aperçu sur tous les projets en cours dans la capitale de l’Ouest. Le wali a reçu sur place des explications quand à la distribution de 2800 logements, le 1 novembre prochain. Le nombre d’infructuosités dans les appels d’offre lancés par la Sonalgaz pour choisir des entreprises pour la réalisation des travaux électricité et de gaz dans le pôle urbain, a inquiété le wali qui a immédiatement appelé le directeur local de la société pour lui demander de choisir des entreprises pour mener les travaux et discuter sur les prix en cas de nécessité.

Une réunion est prévu cet après midi avec tous les intervenants pour résoudre tous les problèmes qui pénalisent les travaux. Notons que le wali d’Oran s’est rendu également aux logements LPA à Belgaid et les logements réservés aux habitants de batimete Taliane en cours de réalisation à Bir El Djir.