<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Couffin du Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 6400 paquets alimentaires pour les familles démunies</span>

La campagne de distribution des packs alimentaires aux familles démunies recensées par la direction des Affaires sociales de la commune d’Oran, à l’occasion de la célébration du mois de Ramadhan 2018, débutera mardi 8 mai en cours, apprend-on auprès de Mme El-Kébir, responsable de cette division.

Selon cette directrice, tout est fin prêt pour remettre à chaque faille, munie d’une carte validée par l’administration en collaboration avec les douze délégations communales par le biais de l’intranet. «Le système numérique permet de suivre et contrôler en temps réel et à distance toutes les opérations afin d’écarter d’éventuelles tricheries dans le mode de distribution» a-t-elle affirmé en soulignant que les 6 400 bénéficiaires de cette opération caritative, sont invités à se présenter au bureau d’aide sociale de leur secteur urbain respectif pour le retrait de leur paquet. Pour être plus au fait de la campagne «Couffin du Ramadhan».

Il y a lieu de rappeler que les listes des ayants-droit obéissent à des critères rigoureux définis par le seuil de pauvreté de chaque famille, adoptés dans l’enquête de ménage réalisée par les services compétents. A noter, que l’APC d’Oran, a adopté une délibération de 32 millions de dinars pour honorer la facture des paquets alimentaires estimés à 5000,00 da l’unité. Le couffin est composé de seize articles composés d’un kilogramme de café moulu, cinq kg de sucre cristallisé, une boite de lait en poudre, cinq litres d’huile, trois kg de couscous, un kg de pois-chiches, 500 grammes de margarine, deux boites de tomates d’un kg, deux sachets de vermicelle d’un kg, deux kg de riz, 500 gr de pruneaux, 28 cubes Jumbo, 250 gr de thé, 250 gr de raisins secs et trois boites de thon en conserve.

Enfin, s’agissant du surplus des packs alimentaires enregistrés après la fin de l’opération, Mme El-Kébir a indiqué que cette opération sera prise en considération quand le bénéficiaire est décédé ou ayant déménagé dans une autre commune.

«Le quota non enlevé par les attributaires, sera remis au centre d’accueil des personnes âgées de la «Caserne Chaabane» qui comprend 80 femmes et hommes démunis.

Abdallah.B