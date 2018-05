<span style='text-decoration: underline;'>CRA</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de f’tours aux nécessiteux</span>

Dans le cadre des diverses opérations de solidarité durant le mois de Ramadhan, le Croissant rouge algérien (CRA) qui relève du bureau d’Oran, consacre des restaurants d’el rahma pour cette initiative. Tout au long de ce mois, il sera distribué des f’tours quotidiennement sur place aux SDF, aux voyageurs et aux personnes nécessiteuses. Il y a aussi des aides qui sont consacrées aux familles nécessiteuses en leur permettant d’emporter des f’tours avant la rupture du jeûne pour ce qui veulent certainement manger chez eux.

Un programme spécial mois de Ramadhan, est établi pour le bon déroulement des besognes et les bénévoles desdits services s’entraident pour arriver à des résultats satisfaisants et pour effectuer leur travail comme il se doit ils s’organisent en équipes et se partagent les tâches. Au niveau de chaque resto, les bénévoles du CRA sont présents sur le terrain tout au long de ce mois. Dans le même cadre, il y a aussi des citoyens aisés qui aménagent durant ce mois, leurs locaux pour accueillir les personnes défavorisées pour leur offrir des repas à l’heure de rupture du jeûne. Le but, est surtout de permettre aux gens qui relèvent de la couche sociale défavorisée de passer un mois agréable, de pouvoir jeûner sans peine en leur procurant un f’tour complet à la rupture du jeûne dans des conditions acceptables.

Bekhaouda Samira