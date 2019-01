<span style='text-decoration: underline;'>Opération de relogement</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de plus de 5000 unités de logements durant le 1er trimestre </span>

Distribution de plus de 5000 unités de logements durant le 1er trimestre

Opération de relogement : Distribution de plus de 5000 unités de logements durant le 1er trimestre

Pour cette nouvelle année, la réalisation de plusieurs projets de développement sont programmés au niveau local dont des infrastructures qui relèvent du secteur de l’Education qui vont être réceptionnées, essentiellement, au niveau des zones de construction de nouvelles cités d’habitation et ce, dans le cadre des opérations de relogement qui se déroulent au niveau de la wilaya d’Oran.

Des structures de santé vont également entrer en fonction .Dans le cadre du vaste programme de relogement qui se poursuit toujours, un quota de plus de 5000 unités de logements seront distribués durant le premier trimestre de l’année en cours au niveau des nouveaux pôles d’habitations de Bir El El Djir ,Oued Tlelet et à Gdyel, au profit des familles qui demeurent dans des maisons menaçant ruine ou dans des bidonvilles ainsi que celles qui sont en possession de décision de pré affectation .Le but de ces opérations est d’améliorer le niveau de vie des citoyens, de répondre favorablement aux demandes de logement dans la catégorie du social, pour ceux qui répondent aux critères exigés, en leurs octroyant des habitations décentes.

Le but étant de lutter et d’éradiquer le fléau de la bidonvilisation qui défigure le paysage. Mais Malgré les efforts fournis par les services concernés, les baraques illicites récidivent à nouveau. Rappelons que, dernièrement, quelque 07 habitations illicites ont été construites au niveau de l’assiette du terrain de l’ancien bidonville éradiqué, récupéré à la suite de relogement des familles qui y demeuraient. Aussitôt les services de la commune de Bir El Djir avertis, ils ont procédé à la démolition de ces nouvelles baraques.

Bekhaouda Samira