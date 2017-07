<span style='text-decoration: underline;'>AADL promotionnels, libres et sociaux</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de pré-affectations et de clefs concernant 768 logements</span>

Le wali, accompagné du P/APW, des autorités civiles et militaires ainsi que de chefs et de maires concernés, a, dans le cadre d’un programme préalablement établi, présidé avant-hier, mardi à El Hachem dans la commune de Sayada, à la cérémonie symbolique de remise de pré-affectations à quelques un des bénéficiaires de deux cent soixante dix neufs logements AADL2 dont 98 situés à El Hachem et 181 à Hassi Maméche et de clefs à certains bénéficiaires de cent soixante quinze logements sociaux situés à El Hachem pour les demandeurs de Mostaganem, depuis 1998, de trente logements sociaux pour des bénéficiaires de Sirat, de quarante logements sociaux pour Tazgait et cinquante pour Stidia. Aussi, une remise de cent trente logements promotionnels libres situés à El Hachem. Les bénéficiaires qui n’ont pas reçu les clefs et les ordres de pré affectations, peuvent les retirer de l’OPGI ou du bureau de wilaya de AADL- Et mercredi, cinq du mois courant, à l’occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, le wali a présidé une cérémonie de remise de clefs de 64 logements sociaux à Touahria dans la daïra de Mesra. Au cours des deux cérémonies, l’ambiance était totale au sein des joyeux bénéficiaires dont ceux de Mostaganem, ont attendu vingt ans. A la fin du mois en cours, les bénéficiaires de pré- affectations de logements AADL, auront les clefs. D’autres remises de logements sont programmées au cours de ce semestre de l’année et au durant l’année 2018.

Charef.N