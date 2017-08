<span style='text-decoration: underline;'>Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de près de 700 logements publics locatifs</span>

Prés de 700 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués, dimanche, dans les daïras d’Oued Fodda et d’Abou L’hassan de la wilaya de Chlef, a-t-on constaté.

Selon le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, Lakhdar Bouchnine, il s’agit là de la 4eme phase du programme de distribution de logements, inscrit au titre du quinquennal 2010-2014. L’opération a vu la distribution de 510 LPL à la cité El Houria d’Oued fodda, et de 150 autres dans la daïra d’Abou Lhassan, dans l’attente de la réception de 400 autres nouvelles unités similaires, dont l’attribution se fera durant les prochains mois, a fait savoir le même responsable. Selon le chef de la daïra d’Oued Fodda, Belezreg Benrahma, quelque 57 bénéficières de logements F1 sur un total de 118, se sont vu attribués des F3, au titre de cette opération, assurant que le reste des bénéficiaires seront pris en charge au titre des prochains quotas de logements programmés à la distribution. Approchés par l’APS, des anciens locataires de F1, n’ont pas manqué d’exprimer leur grande joie à l’égard de cette opération de relogement. L’un d’eux Brahim, s’est dit vraiment heureux suite à la fin des souffrances endurées par sa famille constituée de six (6) membres dans un F1 exigüe , espérant l’amélioration des conditions de vie de tous les citoyens. Un autre bénéficiaire, N .Abderrahmane a loué la qualité de réalisation de ces logements, de même que leurs aménagements externes (aires de jeux, espaces verts) . Outre le wali de Chlef Abdellah Mansour, des représentants des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, ont pris part à la cérémonie de distribution des clés de ces logements , coïncidant avec la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).