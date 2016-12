<span style='text-decoration: underline;'>Croissant Rouge </span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de repas chauds aux SDF</span>

Dans le cadre du programme d’action qui porte sur les activités de solidarité qu’organise le Croissant Rouge algérien d’Oran (CRA), des repas chauds sont distribués aux sans abris (SDF).

Ainsi, au quotidien, ces gens bénéficient de cette opération qui est assurée par les membres bénévoles du CRA qui se dirigent vers les lieux où se trouvent ces personnes tel que les rues de M’Dina J’Dida entre autres pour leur donner de la soupe chaude et aussi des vêtements chauds, des couvertures pour se protéger du froid hivernal durant cette saison difficile surtout ceux qui squattent les rues et doivent affronter le froid rude des nuits hivernales dehors. Des soins médicaux leurs sont procurés dans le même cadre et des médicaments en cas de besoin leurs sont livrés. Cette initiative sera maintenue tout au long de la saison hivernale et sera assurée par les bénévoles du Croissant Rouge algérien d’Oran pour aider cette frange défavorisée de la société. Tout les efforts sont déployés pour son bon déroulement et les bénévoles du CRA sont à pied d’oeuvre sur les lieux et travaillent par équipe pour mener à bien leur mission et cela durant toute cette dure saison.

Bekhaouda Samira