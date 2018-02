<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution en mars prochain de 2.000 ha de terres aux agriculteurs</span>

Quelque 2.000 has de terres agricoles seront distribués en mars prochain aux agriculteurs des périmètres irrigués de la Habra et de Sig, au nord de la wilaya de Mascara, a-t-on appris du directeur local des services agricoles.

«Les services de la wilaya procèderont à la distribution de 2.000 has de terres agricoles abandonnées aux agriculteurs des périmètres irrigués de la Habra (Mohammadia) et de Sig en vue de leur exploitation» a indiqué M.Dellali Benouada, en marge des cérémonies marquant la fête des oranges à Mohamadia. «Ces surfaces font partie d’un total de 4.000 has de terres agricoles récupérées par les services de la wilaya au titre d’une opération d’assainissement du foncier agricole attribué à des ex-bénéficiaires qui ne les ont pas exploités», a-t-il précisé. Par ailleurs, le secrétaire général de la Chambre de l’Agriculture de la wilaya de Mascara, Boualem Della, a annoncé, à cette occasion, le lancement d’une opération en vue de labéliser les oranges de Mohammadia, en collaboration avec la direction des services agricoles, les instituts technologiques d’agronomie et des universitaires de Mascara.

L’objectif étant de protéger et de valoriser les agrumes de la wilaya de Mascara et faciliter leur commercialisation à l’intérieur et l’extérieur du pays, selon les explications. Le responsable a ajouté qu’une opération similaire concernant la qualité de d’olives dites «la Sigoise» produite à Sig, menée avec des organismes européens, a été achevée depuis deux mois. Le dossier a été transmis au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour son agrément officiel. De son côté, le wali de Mascara, Mohammed Lebka, a souligné, lors de cette cérémonie, que des réunions seront tenues, au mois de mars prochain pour débattre de la situation du secteur agricole dans la wilaya pour recenser ses problèmes et dégager les solutions adéquates. Il a ajouté que les services de la wilaya déployaient de grands efforts pour s’adapter à la stratégie nationale visant à atteindre deux (2) millions d’hectares de terres agricoles irriguées par le transfert des eaux des barrages à l’irrigation des récoltes agricoles. Les efforts de l’Etat pour soutenir les producteurs d’agrumes à Mohamadia a commencé à donner leurs fruits avec la hausse de la production qui est passée en 2017 à 752.000 quintaux pour atteindre les 900.000 quintaux en 2019 après l’augmentation de la surface irriguée du périmètre de la plaine de la Habra à 10.000 has au lieu de 7304 has actuellement. Ce périmètre irrigué est spécialisé dans la production des agrumes. Quelque 2.866 fellahs exercent cette activité.