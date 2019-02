<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau pôle de Misserghin </span>:<br><span style='color:red;'>Distribution prochaine de plus de 3500 nouveaux logements AADL</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développements à concrétiser au niveau de la wilaya d’Oran pour améliorer le niveau et les conditions de vie des citoyens dans un cadre agréable, il est prévu la distribution de plus de quelque 3500 nouveaux logements qui relèvent du type AADL.

Ce quota fait partie du nouveau pôle Zabana qui est implanté au niveau de la commune de Messerghin. Cette première tranche relève notamment de la nouvelle cité des 11500 unités de logements du même type dont le taux d’avancement des travaux est sur une bonne lancée.Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour l’achèvement des travaux à terme et pour que la dite cité soit réceptionnée avec tous les réseaux de viabilité finalisés et sera dotée de toutes les commodités pour que les habitants soient satisfaits des services au quotidien. Elle sera en effet réceptionnée durant le second semestre de l’année en cours.Dans le même cadre, il a été signalé, qu’en attendant, il est prévu avant la période sus citée, l’ouverture du site électronique AADL pour les 5000 souscripteurs à la catégorie de logements sus mentionnée pour qu’ils puissent notamment procéder à l’opération de versement de la troisième et quatrième tranches.

Bekhaouda Samira