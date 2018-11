<span style='text-decoration: underline;'>Adrar </span>:<br><span style='color:red;'>Diverses activités marquent la célébration du S’boue du Mawlid Ennabaoui</span>

Diverses activités marquent la célébration du S’boue du Mawlid Ennabaoui Echarif (semaine de la naissance du prophète Mohamed QSSL), qu’abrite la wilaya déléguée de Timimoune (220 km nord d’Adrar), dans une ambiance festive empreinte d’une grande ferveur.

L’oasis rouge accueille des foules de visiteurs de différentes régions du pays ainsi que d’adeptes et disciples de différentes zaouïas qui y convergent en procession pour assister aux festivités qui ont débuté dimanche soir au ksar de Massine pour se poursuivre ce jour au niveau de la place Djebel S’boue (centre de Timimoune) où les festivités atteignent leur paroxysme, dans une ambiance où se mêlent réjouissances et activités religieuses, culturelles et folkloriques animées par des troupes de Hadhra, de Karkabou et de fantasia. Les troupes, accompagnées des représentants des zaouïas se trouvant sur le territoire de la wilaya d’Adrar, rallient au moment de la prière du Maghreb le ksar de Cheikh Sidi Hadj Belkacem pour donner libre cours à la grande procession au lieudit «El-Hofra» (cratère) où la fête bat son plein et témoigne de la convivialité et de la cohésion sociale de la population locale, sous des étendards brandis par les représentants des tribus et des zaouïas en signe d’attachement à la société et aux traditions.

Les organismes et associations juvéniles, sportifs, culturels et touristiques s’emploient, par souci de contribuer à cet évènement annuel classé parmi le patrimoine mondial, à adapter leurs programmes sur cette fête religieuse à travers de riches activités et manifestations à la hauteur de l’évènement.

Le ksar de Berbaâ, au chef-lieu de commune d’Adrar, la localité de Zaouiet-Kounta (Sud d’Adrar), vivent, eux aussi, au rythme du S’boue du Mawlid par l’organisation de festivités religieuses et socioculturelles diverses.

La Chambre de l’Artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya d’Adrar s’implique, de son coté, par la mise sur pied d’une exposition d’articles d’artisanat, saisissant l’opportunité des grand flux de visiteurs dans la région à cette occasion, à l’instar de coureurs participant au marathon national initié par la fédération algérienne du sport et travail (FAST).

De pareilles festivités et activités, initiées tout au long d’une semaine, ont contribué largement à l’impulsion de la dynamique touristique dans la région, selon les organisateurs.