<span style='text-decoration: underline;'>APC D’AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Divorce consommé entre le maire et ses pairs</span>

La dernière visite du wali Chérifi dans la commune d’Aïn El Türck lors de laquelle, il avait exhorté les élus de l’APC d’Aïn El Türck à retrousser leurs manches et cesser les chicanes alambiquées avec le maire Smara Abdennour, n’a apparemment eu aucun effet, puisque le divorce semble définitivement consommé entre ce dernier et ses antagonistes.

Rappelons pour la genèse de l’affaire, que 12 membres du conseil communal de Smara Abdennour, tous d’obédience FLN, parti par lequel il a été élu à la présidence de l’APC, avaient soutenu une motion de sa radiation des rangs de cette formation politique qu’avait proposée la kasma FLN d’Aïn El Türck.

Aujourd’hui, le maire est sans couleur politique, même s’il préserve encore son poste et quatre membres qui lui sont restés fidèles sur les 19 que compte cette assemblée populaire, à majorité FLN avec 17 sièges et deux RND, dont l’ex maire Tebbak Ali qui avait été porté à la tête de l’APC lors du précédent mandat, après la destitution de son prédécesseur, Oussalahbahri, actuellement membre élu. Ce dernier, Oussallahbahri, tout autant que l’ex maire Tebbak Ali qui s’étaient livré une bataille féroce, lors du mandat passé, puisque le premier en l’occurrence Oussalah était président d’APC et le second, Tebbak, son adjoint, constituent aujourd’hui, la principale poche de résistance dans cette nouvelle APC qui fonctionne au strict minimum. D’ennemis invétérés d’hier, ils sont contraints de faire dans la douleur front commun contre l’actuel maire auquel est réclamé la destitution. C’est un mariage contre nature, avait lancé un plaisantin à Aïn El Türck pour résumer un peu la situation qui prévaut dans l’actuelle assemblée populaire communale d’Aïn El Türck et dont la descente aux enfers a commencé très tôt.

Ce même plaisantin fait remarquer que le scénario du précédent mandat est en train de se répéter avec de nouveaux figurants, mais les acteurs principaux sont restés les mêmes. Ce qui est encore plus mystérieux dans cette affaire, est la vitesse avec laquelle les hostilités ont commencé à prendre forme et à éclater au grand jour. Toute la scène de Turck, chaque foyer sont au courant du déballage du linge sale qui oppose désormais les élus, allant chacun avec ses interprétations. Car il faut revenir aux raisons de ce conflit pour mieux comprendre les motivations des uns et des autres.

Pour cela il faut rappeler que le précédent mandat a été entaché d’innombrables irrégularités qui ont valu aux membres de l’exécutif sortant beaucoup de déboires en justice pour des affaires scabreuses de faux, détournement, falsification, etc. Ces mêmes affaires, ont ressurgi durant ce mandat et dont l’actuel maire a été le premier à appuyer sur le détonateur, en faisant émerger certains sulfureux au grand jour. Des dossiers qui mettent sérieusement en cause les rescapés de l’ex APC réélus au sein de cette nouvelle assemblée dont les deux ennemis d’hier, l’ex maire et son ex prédécesseur, au coté d’anciens membres de l’exécutif passé, d’un promoteur immobilier anciennement aménageur d’Aïn El Türck et d’un certain nombre de courtiers et de responsables administratifs. Mais pour les observateurs locaux, la fameuse affaire du détournement de la cave agricole située au domaine Mohamed Ghriss et celle de la coopérative immobilière «El Bahia», non validée par le maire Smara Abdennour, ont été les principaux déclencheurs de la foudre sur ce dernier par ses antagonistes, frustrés d’être démasqués ou qualifiés de prédateurs. Deux affaires qui risquent de faire mal ; la première , du fait qu’il s’agit de faux et usage de faux concernant le permis de construire attribué pour la réalisation d’une clinique sur l’assiette agricole, plus une habitation.

En fait, il s’agit de deux permis de construire délivrés séparément mais entachés de faux. La deuxième affaire, celle de l’annulation de la coopérative immobilière, envenimera à mort les relations entre le maire et ses opposants comprenant des élus et des affairistes à l’extérieur qui voient passer sous leur nez une affaire juteuse, surtout qu’il ne reste plus d’assiettes foncières à se partager. Les dernières ont été consommées à St Rock où plus de 200 lots de terrains ont été vendus à plus d’un milliard de centimes l’unité par des élus de l’ancienne assemblée. Inutile de rappeler qu’auparavant, des centaines de lots de terrain, ont été vendus par la coopérative Benzerga et Nedjma et qui ont profité à ces mêmes personnages que l’on retrouve dans ces scandales du foncier traités par la justice.

Karim Bennacef