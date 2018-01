<span style='text-decoration: underline;'>Futsal /Tournoi international féminin</span>:<br><span style='color:red;'>Dix équipes annoncées à Akbou en février prochain</span>

Dix équipes dont quatre étrangères sont attendues à Akbou, pour prendre part au tournoi international de Futsal féminin prévu du 26 février au 2 mars au stade Awzellaguen, a appris l’APS mardi auprès du président du CSA Club Football Akbou, Omar Merabet, initiateur de l’événement, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes.

Outre le Club de Football Akbou (organisateur), le tournoi international, le premier organisé en Algérie, verra la participation de l’équipe nationale de Palestine, le club Bank d’Habitat de Tunisie, AB Saint Denis et FC Goussainville (France), CFA Akbou (A) et CFA Akbou (B), FC Bejaia, Association El Attaf (Ouest), SNB Touggourt (Sud) et Amdjed Sétif (Est). Les 10 équipes seront réparties en trois groupes: Une poule de quatre clubs dont les deux premiers se qualifieront aux demi-finales et deux groupes de trois équipes dont les premiers passeront en demi-finale. Le coup d’envoi du tournoi sera donné, mardi 27 février au matin au stade Awzellaguen, lors d’une journée «non stop» qui désignera les clubs qualifiés pour les demi-finales de la compétition qui se dérouleront le lendemain, mercredi 28 février . Pour la journée du 1er mars, les organisateurs ont programmé un match gala, entre une sélection de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) et celle composée des dirigeants du CFA Akbou, suivi du match de classement pour la 3è place du tournoi international de Futsal avant de clôturer par la finale du tournoi. « C’est une opération qu’on avait projeté il y a plusieurs mois et on voulait qu’elle soit à caractère international. Une façon pour nous, de participer à la promotion du football féminin. Déjà, en 2016, on avait accueilli, le club féminin du Racing Saint-Denis (France) pour un tournoi de quatre équipes à Akbou, ponctué par la tenue d’un séminaire international sur le football féminin», a indiqué à l’APS, le président du CSA Club Football Akbou, Omar Merabet, qui veut une nouvelle fois, réussir un évènement pour lequel, plusieurs partenaires devront être de la partie, à l’image du ministère de la Jeunesse et des Sports, la fédération algérienne de football (FAF), la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs (DJSL) et les autorités locales de la ville d’Akbou. « Le tournoi devrait constituer un baromètre pour l’organisation d’autres compétitions de grande envergure en Algérie», a expliqué Merabet, révélant que l’évaluation financière de l’opération est estimée à 5 millions de DA.

Le CFA Akbou a été créé le 8 mars 2010, à l`occasion de la Journée internationale des femmes, afin de participer au développement du football féminin dans la ville de Béjaïa. Actuellement, le club roule avec un potentiel de 120 filles dont 60 inscrites à l’école de football, «Le seul club possédant une école de football féminin en Algérie», s’est réjoui le président, très fier du travail accompli jusqu’ici par son club et les résultats obtenus. LE CFA Akbou, club pourvoyeur de joueuses pour les équipes nationales (10 toutes catégories confondues).