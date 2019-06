<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Kenya (Gr. C)</span>:<br><span style='color:red;'>Djamel Belmadi : «Nous sommes plus qu’avertis»</span>

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a relevé samedi l’importance de s’imposer d’entrée dimanche face au Kenya au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), tout en se disant «prudent» face à un adversaire «à prendre très au sérieux» dans cette Coupe d’Afrique des nations CAN-2019.

«Nous n’allons pas prendre à la légère cet adversaire, loin de là. Il n’y a plus de petites équipes en Afrique, le Zimbabwe l’a bien confirmé hier (vendredi) soir face à l’Egypte en match d’ouverture (défaite 1-0, ndlr), elle aurait même pu prétendre au nul. Nous sommes plus qu’avertis. Le Kenya est capable de nous faire très mal», a mis en garde Belmadi en conférence de presse tenue au Caire. Logée dans le groupe C, l’Algérie défiera également le Sénégal et la Tanzanie, qui vont se rencontrer dimanche en match inaugural du groupe à 18h00 algériennes. «Pour être favori, il fallait gagner le trophée en dehors de nos bases. En 2017, nous avons été éliminés dès le premier tour, je pense que nous n’avons pas les éléments nécessaires pour être favoris. Nous avons préparé ce rendez-vous avec beaucoup de concentration et d’envie. En avançant que nous ne sommes pas favoris, je ne suis pas en train de jouer un jeu», a-t-il ajouté. Le coach national a jugé «important» le fait d’avoir au sein du groupe des joueurs auréolés de titres avec leurs clubs respectifs. «Les joueurs qui sont sur une dynamique positive, ceux qui ont remporté des titres avec leurs clubs respectifs, peuvent apporter un esprit positif, un esprit de vainqueur au groupe». Interrogé sur l’absence du latéral gauche de Naples (Italie) Faouzi Ghoulam, non convoqué à sa demande pour cette CAN, Belmadi a tenu à rassurer : «L’absence de Ghoulam ne devrait pas provoquer un impact sur l’équipe. Il y a Mohamed Farès et Ramy Bensebaïni qui vont s’occuper du rôle de latéral gauche». Les «Verts» auront l’occasion de prendre leurs repères au stade 30-Juin samedi soir à l’heure du match, à l’occasion de leur dernière séance d’entraînement.