<span style='text-decoration: underline;'>ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>Djamel Benchadli, nouvel entraîneur de l’ASMO</span>

Après le départ inattendu de Henkouche, qui a opté pour le MOB, les responsables asémistes n’ont pas mis beaucoup de temps, pour lui trouver un successeur. Il s’agit de Djamel Benchadli, qui aurait trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants. Il devait être présenté hier. Hamdadou, 1ère recrue hivernale Les responsables asémistes ont réussi à s’attacher les services, du défenseur Hamdadou, ex Hamraoui et du CABBA. Il a paraphé hier, un contrat de deux saisons.

Henkouche jette l’éponge, El Djemia dans tous ses états

El Djemia est en train de passer de mauvais moments, avec une succession d’événements, qui ont prévalu ces derniers jours, au sein du club de Medina Jadida.

En effet, après les mauvais résultats réalisés, lors des deux derniers matchs de la phase Aller et de beaucoup de choses survenues, les autorités locales ont montré leur inquiétude, demandant même des explications aux dirigeants du club de Medina Jadida. Rappelons, qu’une réunion a même été tenue entre le DJS, Gharbi Badreddine et les responsables de l’ASMO, pour évoquer la situation du club. Le premier responsable de l’instance sportive, de la rue Mirauchaux, en a profité, pour faire part aux dirigeants asémistes, des vives préoccupations du wali d’Oran, M. Zaalane Abdelghani, qui exige la stabilité, et surtout de se remettre au travail, pour aller de l’avant, afin que l’ASMO puisse jouer les premiers rôles. Malgré les appels incessants des autorités locales, aucun changement positif n’a été enregistré. Tout d’abord c’est le préparateur physique, Kacem Salim, qui jette l’éponge, pour des problèmes qui le concernent, puis on nous apprend que quatre joueurs ont été invités, à se rapprocher de la direction du club, pour récupérer leur lettre de libération, pour différentes raisons. Il s’agit de d’Aklil, Naâmane, Boukatouh et El Ghomari, qui sont parait-il sont sanctionnés, pour indiscipline et pour insuffisance de rendement. Encore plus, durant la même journée de mardi passé, c’est le milieu offensif Belaalem, qui a été cédé officiellement au club de la JS Saoura, malgré son importance au sein de l’équipe.

Henkouche quitte l’ASMO et file au MOB

La grosse surprise, c’est de départ de l’entraîneur, Henkouche, qui a jeté l’éponge pour aller au MOB, malgré toutes les tentatives des dirigeants, de le garder à la tête de la barre technique d’El Djemia. les relations entre Henkouche et les dirigeants, faut-il le souligner, se sont détériorées, suite aux exigences du coach, sur certains points liés à l’équipe, et surtout sur le droit de regard, concernant le recrutement. En tout cas, Henkouche n’est plus l’entraîneur de l’équipe asémiste, depuis mardi passé. Les dirigeants asémistes se sentent frustrés, par la décision prise par Henkouche, qui ne leur a pas fait part de ses intentions au préalable, ce qui a provoqué leur colère. Courroucés et surpris, par le départ inattendu du coach, les responsables asémistes, pris au dépourvu, se sont vite mis à la recherche d’un autre coach, capable prendre en main, les destinées de l’équipe de Medina Jadida. Plusieurs noms circulent déjà, dans les couloirs de la bâtisse asémiste. On citera comme à l’accoutumée, le nom de Djamel Benchadli, dont certains proches des dirigeants, estiment qu’il est le plus indiqué, pour mener l’ASMO à bon port. On parle aussi de Benchouia, proposé par un manager, et se trouvant sans club actuellement, de même que le nom de Yaiche Abdelkader a été évoqué. En tous les cas, le nom du nouvel entraîneur de l’ASMO sera connu incessamment. Pour l’heure, c’est l’entraîneur adjoint, Fayçal Megueni, qui assure l’intérim. Enfin, il est à noter, que le stage de préparation, programmé à Temouchent, à partir de ce vendredi, pourrait être annulé, au cas où aucun entraîneur n’est engagé.

B. Sadek