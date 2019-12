<span style='text-decoration: underline;'>Arabie saoudite</span>:<br><span style='color:red;'>Djamel Benlamri compte honorer son contrat avec Al Shabab</span>

L’international algérien Djamel-Eddine Benlamri a affiché son désir d’honorer son contrat avec son club Al Shabab Saoudi, évoluant en Championnat de football de Première division, a indiqué mercredi soir, le défenseur sur la Chaine «Dawri El Mouhtarifine».

«Je ne compte pas quitter Al Shabab avec qui je souhaite honorer mon contrat jusqu’à la fin», a assuré Benlamri dont l’avenir était incertain ces dernières semaines, suite à des problèmes avec les dirigeants, mais tout semble être rentré dans l’ordre.

Le champion d’Afrique-2019 avec la sélection nationale algérienne a réitéré ses excuses à la direction de son club, tout en reconnaissant son erreur pour avoir boycotté les entrainements, pour une question d’une revalorisation salariale qu’il avait demandé, avant de revenir à de meilleures sentiments.

Benlamri, dont le contrat avec le club saoudien court encore jusqu’en 2021, après l’avoir rejoint en 2016, a refusé de parler des offres qu’il avait eu ses derniers temps, assurant qu’il se porte bien avec Al-Shabab. « Je suis toujours sous contrat avec Al-Shabab, donc je n’ai pas le droit de parler d’offres.

Je suis heureux avec mon club et dans le groupe avec lequel je prépare la réception d’Alraed pour un important match de championnat», a conclu Benlamri. Le défenseur international algérien (29 ans) touche un salaire annuel de 1,2 million de dollars, et reste convoité par des clubs turcs et émiratis, selon la presse locale.