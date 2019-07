<span style='text-decoration: underline;'>Justice</span>:<br><span style='color:red;'>Djamel Ould Abbes placé en détention provisoire</span>

Le processus de lutte contre la corruption continue de faire tomber d’anciens ministres, responsables politiques et hommes d’affaires.

Ces dernières années, son nom fut cité à plusieurs reprises pour soupçons de corruption et malversations, l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes, a fini par être rattrapé par la justice.

La chute de Djamel Ould Abbes a été amorcée par son renoncement à l’immunité parlementaire, une décision qui constituait un prélude au lancement à son encontre des poursuites judicaires, suivies ensuite de son emprisonnement.

Hier, dimanche, le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné son placement en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

Cette décision a été prise suite à la comparution, durant la matinée d’hier, de Ould Abbes devant le juge enquêteur près la Cour suprême.

«Ould Abbes a comparu, dans la matinée, devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en écritures publiques lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille», a affirmé la Cour suprême.

Pour ce qui est des chefs d’inculpation, Ould Abbes est poursuivi pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques.

La Cour suprême avait précisé que le parquet général a engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Djamel Ould Abbes, selon les formes et dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour des faits punis par la loi. La même source rappelle que le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquêteur désigné à cet effet pour prendre les mesures adéquates.

Il convient de signaler que dans ce dossier, Said Barkat, ayant également occupé, dans le passé, le poste du ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur est poursuivi dans des affaires similaires. Said Barkat, rappelons-le, avait également renoncé à l’immunité parlementaire.

Lancée en réponse aux exigences des manifestants qui descendent dans la rue depuis le 22 février dernier, la lutte contre la corruption a amené à la case prison une multitude de personnalités de premier plan.

Après l’emprisonnement de plusieurs hommes d’affaires, à l’instar d’Ali Haddad, Issad Rebrab, Mahieddine Tahkout, ses deux frères et son fils, les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été également placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison d’El Harrach. Ahmed Ouyahia est accusé d’octroi et de bénéficie d’indus avantages, de dilapidation de deniers publics et d’abus de pouvoir.

Quant à Abdelmalek Sellal, il est poursuivi pour octroi d’avantages aux tiers dans le cadre des marchés publics et les contrats, en application de l’article 26 aliéna 1 de la loi relative à la lutte et la prévention contre la corruption, gaspillage de l’argent public, mauvaise utilisation de la fonction et conflits d’intérêts.

Il est à rappeler que le 03 juillet dernier, c’est au tour de l’homme d’affaires Ahmed Mazouz, patron du groupe qui porte son nom, et le fils de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, d’être placés sous mandat de dépôt.

Vendredi dernier, tôt dans la matinée, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a placé l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et ses deux fils en détention préventive à la prison d’El Harrach (Alger), alors que sa femme a été placée sous contrôle judiciaire. L’ancien directeur de la Sûreté nationale et ses deux fils sont poursuivis pour des affaires liées au détournement de foncier et d’enrichissement illicite. Quatre autres anciens walis sont poursuivis dans ces mêmes affaires pour notamment octroi de foncier et avantages de façon illégale à Hamel et à sa famille.

Il s’agit d’Abdelkader Zoukh, Abdelghani Zaalane, Abdelmalek Boudiaf et Abdelkader Kadi, dont leurs dossiers ont été transmis à la Cour suprême pour examen. Plusieurs promoteurs immobiliers sont impliqués également dans ces affaires en attendant l’enquête qui est en cours.

Alger: Samir Hamiche