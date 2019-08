<span style='text-decoration: underline;'>Le gouvernement veut se rapprocher des jeunes</span>:<br><span style='color:red;'>Djellab mise sur les startups</span>

Le pari n’a pas beaucoup de chance de réussir, et encore moins de mûrir, sachant le ressentiment qu’éprouvent les jeunes en direction des pouvoirs publics. Mais cela ne devrait pas empêcher le ministre d’appeler les jeunes entrepreneurs à participer en masse à la réunion nationale prévue en septembre.

Face à l’apparente léthargie de la scène économique nationale, le ministre du Commerce qui avait promis que l’année 2019 soit celle des exportations, a «improvisé» une rencontre innovante, histoire sans doute de réveiller un monde économique, très inquiet des tournures que prennent les événements au plan politique. La trouvaille de Saïd Djellab consiste en l’organisation, pour le mois de septembre prochain, d’une rencontre nationale regroupant les jeunes promoteurs issus des différentes régions du pays. L’initiative du ministre ne constitue pas, en soi, un important levier dédié à la dynamisation de l’économie, mais peut néanmoins, passer pour un déclic pour motiver les jeunes entrepreneurs. Il faut savoir à ce propos, que la mission principale confiée à cette conférence, tient dans le développement les startups et l’accompagnement des porteurs de projets ciblés. C’est ce que révèle un communiqué du ministère du Commerce.

Ainsi, après avoir présidé une réunion de coordination avec un groupe de jeunes promoteurs, le ministre a estimé important de donner du souffle à l’initiative et monter une belle opération de communication, mais pas seulement. En effet, à travers cette conférence, l’objectif de l’exécutif pourrait être celui de toucher directement les jeunes et établir des liens solides avec l’exécutif. Le pari n’a pas beaucoup de chance de réussir, et encore moins de mûrir, sachant le ressentiment qu’éprouvent les jeunes en direction des pouvoirs publics. Mais cela ne devrait pas empêcher le ministre d’appeler les jeunes entrepreneurs à participer en masse à la réunion nationale prévue en septembre et devant regrouper les jeunes promoteurs, ajoutant que «cette rencontre vise à mettre en place des mécanismes opérationnels pour développer les startups et assurer l’accompagnement de projets ciblés, en sus d’encourager l’esprit entrepreneurial pour la création d’entreprises efficientes qui représentent l’avenir de l’économie nationale».

M. Djellab a également exhorté les jeunes promoteurs à se rapprocher des services du ministère du Commerce pour «s’informer des modalités de la participation à cette rencontre», soulignant «son attachement à prendre les mesures nécessaires, notamment juridiques pour le développement des projets de startups, en vue d’encourager et de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les jeunes Algériens». La rencontre à laquelle a pris part une représentante du Premier ministère chargé de ce dossier, a été ponctuée par le débat de plusieurs thèmes liés au développement des startups en Algérie.