<span style='text-decoration: underline;'>TOUT EN RÉVÉLANT LA FOURNITURE DE 7 MILLIONS DE MASQUES PAR SEMAINE</span>:<br><span style='color:red;'>Djerad annonce 15 jours supplémentaires de confinement</span>

La mesure était dans l’air et les chiffres quotidiens de la propagation du Covid-19 ne laissaient quasiment aucun doute sur une très forte probabilité de la prolongation du confinement partiel imposé à la totalité du pays, avec des degrés diverses, selon la gravité de la situation épidémique. Hier, à partir d’Oran, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a levé tout doute. Il a annoncé le prolongement du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires. La mesure, dont l’objectif est de ralentir au maximum le développement de la maladie, court donc jusqu’au premier juin prochain. Le Premier ministre confie qu’après consultation du président de la République, «le Gouvernement a décidé de prolonger le confinement sanitaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 15 mai en cours», a souligné Abdelaziz Djerad. Cette décision, du reste pressentie par l’opinion nationale, met en évidence l’importance de la distanciation sociale, comme seul moyen réellement efficace contre le Covid-19. Il reste que cette attitude civique qu’attend le gouvernement de la part des Algériens n’empêche pas la nécessaire mobilisation de tous les Algériens. «Si on veut en finir avec ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser l’ensemble des Algériens et à tous les niveaux», a affirmé le Premier ministre, dans une allocution prononcée au niveau de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran «1er novembre 1954». Abdelaziz Djerad qui a, à l’image de tous les Algériens, constaté l’exceptionnelle solidarité nationale, laquelle a permis d’éviter une forte paupérisation des couches sociales les plus faibles, a salué, à juste titre «l’entraide et la solidarité dont a fait preuve le peuple algérien en cette conjoncture, en maintenant la cohésion nationale». Profitant de ce sentiment patriotique, dont les Algériens ont le secret, M.Dejrad a mis en évidence l’urgence d’une parfaite organisation à l’échelle de l’Etat et de la société «pour décoller sur des fondements à même d’assurer une assise solide au secteur médical». Il rappellera dans son propos, les dernières décisions de la présidence de la République et du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la révision de la structure économique du pays et également dans le domaine social. M. Djerad a insisté, à ce propos, sur la nécessité de revoir les systèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le développement souhaité en mettant l’homme au cœur de ce dispositif. «A l’avenir, on doit se concentrer sur ces deux systèmes et travailler pour les réformer en se basant sur l’élément humain de manière fondamentale», a-t-il déclaré, faisant savoir que «les pays qui se sont développés, n’ont pas réalisé cela par leurs moyens matériels et énergétiques seulement mais également en s’appuyant sur les systèmes éducatifs et sanitaires de haut niveau». Il reste que ce grand chantier, et tant d’autres, sont conditionnés par une sortie de la crise sanitaire. Il semble que celle-ci ne soit pas encore à son épilogue et la prolongation de 15 jours du confinement partiel illustre le chemin qui reste à parcourir pour en finir avec le Covid-19. Mais le gouvernement ne compte pas seulement sur le confinement, puisque une autorisation a été délivrée à une société nationale pour la production de test. De même, la filière textile nationale a été mobilisée pour la fabrication de plusieurs millions de masques. «L’Etat va fournir 7 millions de masques de protection par semaine», a à ce propos, déclaré M. Djerad. Il dira que «ce moyen permet de se prémunir contre toute infection éventuelle du coronavirus». Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensemble des citoyens à poursuivre le port du masque «C’est une affaire de responsabilité individuelle et collective», souligne-t-il, non sans mettre en évidence la volonté de l’Etat à mettre à la disposition des Algériens ce moyen de protection contre la pandémie.

Yahia Bourit