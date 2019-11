<span style='text-decoration: underline;'>ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’ARTISANAT </span>:<br><span style='color:red;'>Djoudi Omar élu président</span>

La Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran a élu son président. Les élections qui se sont déroulées il y a vingt jours pour élire le bureau de 24 membres. Ces 24 membres élus, se sont retrouvés hier au Centre d’exposition de la Chambre d’artisanat sis à Hai Sabah pour élire le nouveau président. Cette élection a été présidée par le directeur du tourisme et de l’artisanat monsieur Belabbes Karim Benamar. En premier lieu, l’élection du président a vu le choix de l’honorable monsieur Djoudi Omar qui était l’unique candidat pour la présidence (monsieur Djoudi Omar du secteur de la Boulangerie est adhérent à la Chambre depuis plus de vingt ans). Le Vice-président est monsieur Charef Abderrahmane. Puis, ce fut le moment d’élire des représentants par secteur afin que chaque catégorie soit présente au bureau. La Chambre enregistre plus de neuf mille artisans dans la wilaya dont six mille (sont adhérents à la Chambre). Le directeur du tourisme et de l’artisanat, devait clôturer cette assemblée en félicitant les élus et le bureau et a parlé de sa satisfaction sur le bon déroulement de l’évènement.

Adda.B