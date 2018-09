<span style='text-decoration: underline;'>Stade des Castors Cheniour Sid Larbi </span>:<br><span style='color:red;'>DJS – APC, qui est responsable ?</span>

Le complexe sportif des Castors, situé au sein même de Haï les Castors, qui vient d’être baptisé : Stade feu Cheniour Sid Larbi, au nom de l’ancien goal du MCO des années 60/70, qui a fait les beaux jours du club.

Ce grand complexe comprend deux stades, (aux normes requises), deux salles couvertes, une piste d’athlétisme et plusieurs terrains, (hand et basket), mais malheureusement, si le terrain qui a été mis à la disposition de la ligue d’athlétisme semble être bien géré, avec les moyens du bord, grâce à un homme dévoué et membre de la ligue, en l’occurrence, M. Habbaïdia, ancien champion de marathon, depuis que le nouveau bureau de ligue d’athlétisme a été élu, et qui est formé par des anciens champions de cette discipline, dont le président est Ammor Brahim, le stade d’athlétisme a été réaménagé avec les moyens du bord et la gérance de M. Habbaïdia semble porter ces fruits. A cet effet, un championnat national des benjamins et minimes a été organisé, et a satisfait tous les 800 participants et dirigeants venus de toute l’Algérie. Bref ce stade semble être bien géré et c’est tant mieux. Mais l’autre partie du complexe semble être abandonnée. Aucun responsable ou travailleur de la DJS ni de l’APC. Ce côté, dont l’entrée est libre par toutes les portes, même les fissures de l’entourage où toutes sortes d’individus louches ou clochards qui y passent la nuit. Il y a des milliers d’utilisateurs jeunes et vieux des deux sexes qui fréquentent ce lieu. Malheureusement, l’état des lieux laisse à désirer, les herbes sèches envahissent tout le complexe. Il y a peut-être des années que les ordures ne sont enlevées des grilles métalliques autour des fosses d’évacuation des eaux, qui ont été volées laissant des tranchés dangereuses qui ont déjà fait beaucoup de blessés, mais ces tranchés sont pleines d’ordures et de bouteilles de plastique, que jettent les utilisateurs, et on constate que toutes ces saletés ne gênent nullement les sportifs. Alors, on se demande qui gère de lieu, l’APC ou DJS ? En dernier lieu, c’est la DJS qui avait le commandement des structures sportives, mais semble en butte au manque d’encadrement, pour gérer ces structures sportives.

On se souvient que le MCO a eu à gérer ce stade, mais pour tout investissement, le club a dépensé le prix d’un pot de peinture et d’un pinceau, pour écrire « MCO » en rouge et blanc. Et les séquelles de la mauvaise gérance du MCO est toujours présente, dont des anciens bus rouillés au nom du MCO, rappelant la mauvaise gérance pendant cette période.

Ainsi ce complexe peut être mieux géré, en faisant payer symboliquement les milliers de sportifs, qui utilisent ce lieu, et en revanche c’est équiper d’une structure de douches, de pistes fonctionnelles, de verdure et de lumière et surtout avec la location des magasins, pour l’instant fermés et inutiles sous les gradins.

Donc ce complexe pourra devenir un centre rayonnant pour les sportifs, et faire travailler une vingtaine de personnes, et ainsi tout le monde serait content de ce lieu, qui aujourd’hui donne une image de la mauvaise gérance des structures sportives d’Oran, dont la plupart des travailleurs peinent à toucher leurs salaires.

Adda.B