<span style='text-decoration: underline;'>Mares d’eaux usées stagnantes à la ville d’Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Doit-on attendre le paludisme ?</span>

Doit-on parler d’inconscience ou de négligence, devant cette situation catastrophique en relation avec toutes ces mares d’eaux usées stagnantes et de surcroît, en plein centre-ville svp.

Quand on voit des eaux usées se déverser sur les trottoirs et chaussées, cela pousse à toutes les interrogations possibles, pour se demander le pourquoi de la non intervention des services concernés, du moment que ce qui est à vue d’œil au centre-ville et ailleurs ne peut aucunement passer inaperçu.

En effet, des eaux usées qui se déversent avec leur stagnation, ne peuvent être que propices, à faciliter la création d’un foyer, à toutes sortes de mouches, moustiques et toutes autres espèces d’insectes qui peuvent nuire à la santé de la population, surtout en cette période de grande chaleur. Alors, doit-on attendre l’arrivée ou l’apparition de maladies ou autres pathologies, à l’image du paludisme ou autres pour réagir ? Notre objection à travers cet article, est d’attirer l’attention des responsables et pouvoirs publics, sur la nécessité d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard et sur le fait de prendre sérieusement en charge ce problème, avant qu’il ne se transforme en catastrophe.

Le sujet est important, de par toutes ses hypothèses, pour trouver les solutions adéquates à son traitement. Et devant tout ce constat, les services de la Santé sont mieux placés, pour donner leur point de vue sur cette question.

Ne dit-on pas, qu’il vaut mieux prévenir que guérir ? Et c’est justement ce à quoi nous voulons en venir…Une ville comme Témouchent, avec le statut de chef-lieu de wilaya, avec un de ses trois axes, que sont l’agriculture, la pêche et le…tourisme, est certainement d’offrir cette image de ville qui va de paire avec le tourisme.

Et ce, eu égard à ce que nous sommes en train de soulever comme problème de santé surtout, car, le volet propreté, c’est encore une autre paire de manches… Le problème soulevé, ne peut être occulté au vu de toutes les conséquences qui peuvent en découler. Et c’est pour toutes ces raisons et considérations, que c’est par devoir de conscience, que nous voulons que cette situation puisse connaître une fin heureuse pour le bien de la population et de toute une ville, comme…Ain-Témouchent.

Sabri Nadjib