<span style='text-decoration: underline;'>BODY BUILDING CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN- ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Domination algérienne par équipes</span>

Oran a accueilli ce week-end, deux événements sportifs de Body Building, à savoir le championnat méditerranéen et d’Afrique, organisés par la fédération nationale de Body Building, fitness et Power Lifting.

La première compétition a con cerné le championnat méditer ranéen, qui s’est déroulé à la grande salle des conférences, de l’Hôtel « Le Méridien » devant une bonne assistance. Ont pris part à ce challenge international 150 athlètes, qui ont représenté Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, La Libye, l’Egypte et la Syrie, mais sans les pays de la rive européenne de la Méditerranée. L’événement a été rehaussé, par la présence du Dr Adel Fahim, le président de la fédération arabe de la discipline, de l’assistant exécutif IFBB et du champion et Mister Olympia, l’américain Kevin Levrone, ainsi que de bien d’autres invités, dont des représentants du MJS et le DJSL de la wilaya d’Oran, Gharbi Bedredine, qui a représenté les autorités locales. Les exhibitions officielles se sont déroulées, sous l’oeil du juge international, l’espagnol Armando Vasquez et de l’ancienne championne de remise en forme, formatrice et coach international, l’Ukrainienne, Natalia Nazarenko. Après la présentation des équipes et l’allocution des officiels, c’est le président de la fédération, Messaouer Moussa qui donna le coup d’envoi de la compétition. La matinée a été réservée aux éliminatoires, alors que l’après-midi aux demies et aux finales, qui ont été poussées jusqu’à tard en soirée. L’Egypte, s‘est imposée en Men’s Physique, dont Ahmed Abdeljalil a remporté le titre, toutes catégories dans ce style. En Body Classic et en body Building, l’Algérie s’est bien comportée par équipes, avec Chenane Abdelhakim, qui a remporté le titre de champion, toutes catégories. Mais par contre, en Body Building, nos nationaux se sont imposés dans tous les poids, hormis en + 100 kg, qui est revenu à l’égyptien, Ahmed Salem Sayed, qui s’adjuge du coup, le titre de champion toutes catégories, malgré la présence de bons concurrents nationaux, qui dépassaient de loin l’égyptien. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations. Il est à noter, que les médaillés qui se sont imposés, au championnat méditerranéen, prendront part à la compétition africaine, qui s’est déroulée hier, au même lieu. On reviendra sur les faits marquants de ce championnat. Dans son impression après compétition, le président de la fédération de la discipline, Messaouer Moussa dira : « Je remercie M. le wali d’Oran, le DJSL et les autorités locales, de nous avoir tout facilité la tâche, et pour l’attention particulière portée à nos invités, ainsi qu’à toutes les délégations sportives. L’événement à été rehaussé, par la présence d’invités de marque. Je suis donc satisfait, du bon déroulement de ce championnat, et surtout de cette première place par équipe, qui nous honore ». Le Mister Olympia, l’américain Kevine Levorne, hôte d’El Bahia, a quant à lui montré sa joie d’être en Algérie et à Oran : « Merci beaucoup pour l’accueil, à l’attention que vous nous avez prêté depuis notre arrivée en Algérie. Je salue tout le monde, et en particulier, l’espagnol Armando Vasquez, qui était mon juge, lors de certaines de mes compétitions internationales. Aussi, j’ai une pensée de coeur pour Benaziza, que je prenais comme exemple. Un être inoubliable, qui reste un de mes exemples, pour son amour au Body Building. Je suis en Algérie aussi, pour animer des séminaires, tout en poursuivant notre travail avec «Golden Body».

B.Sadek