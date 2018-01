<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2018 de handball </span>:<br><span style='color:red;'>domination continue du duo tuniso-égyptien, l’Algérie en recul</span>

Les sélections tunisienne et égyptienne de handball (messieurs) continuent d’imposer leur «diktat» sur la discipline en décrochant lors de l’édition 2016 de la Coupe d’Afrique des nations, jouée au Caire, un nouveau podium, alors que l’Algérie, championne en 2014 à domicile, a été éjectée des trois premières places, devancée cette fois-ci par l’Angola.

La Tunisie, battue en finale par l’Egypte (19-21), a signé lors de cette 22e édition, son 22e podium (un record) réparti comme suit : 9 or, 7 argent et 6 bronze, alors que l’Egypte, sacrée chez elle du 6e titre continental, ajoutait à cette occasion son 17e podium (6 or – 5 arg. – 6 br.). En revanche, le Sept algérien n’a pu améliorer son capital de 18 podiums (7 or – 7 arg. – 4 br.), suite à sa défaite devant l’Angola (19-25) en match de classement pour la 3e place.

A cette occasion, l’Angola décrochait son 2e podium après celui de 2004 obtenu également aux dépens de l’Algérie (31-30) toujours au Caire, synonyme de qualification pour le Mondial de la petite balle. Toutefois, le trio tuniso-algéro-égyptien détient toujours un exploit unique et historique, en occupant conjointement les trois marches du podium en 14 éditions de Coupe d`Afrique des nations sur un total de 22, soit un tiercé gagnant, ce qui constitue une performance rare dans les annales du handball continental voire mondial. A la veille de la 23e édition qu’organise le Gabon du 17 au 27 janvier, les trois grosses cylindrées africaines sont les seules nations à avoir décroché ce précieux trophée, ne laissant que des miettes aux autres sélections du continent. Six autres nations du continent ont réussi tout de même à graver leurs noms sur le registre d`or du handball africain, en l’occurrence le Cameroun et le Congo (1 arg. et 1 br. chacun), la Côte d`Ivoire (1 arg.), l’Angola (2 br.) ainsi que le Sénégal et le Maroc qui comptent chacun une médaille de bronze. Le Sept algérien détient, pour sa part, un record difficile à battre, en remportant cinq titres consécutifs lors de la décennie dorée des années 1980 sous la férule de Mohamed-Aziz Derouaz (1981, 1983, 1985, 1987 et 1989), devant la Tunisie et ses 3 titres de rang (1974, 1976 et 1979) et l`Egypte avec 2 sacres de suite (1991 et 1992).