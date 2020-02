<span style='text-decoration: underline;'>Taekwondo | Championnat national juniors et seniors Sidi  El Bachir (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Domination d’Oran (garçons) et de Tizi-Ouzou (filles)</span>

La Salle omnisports de Sidi El Bachir-Oran, a abrité durant deux jours, ce week-end passé, le championnat national de Taekwondo juniors garçons et filles, organisé par la ligue oranaise de Taekwondo, en collaboration avec la fédération de la discipline. Cette compétition nationale, a regroupé 534 athlètes dont 180 filles venus représenter 102 clubs de 20 ligues. Un record selon les organisateurs. Chez les filles, les clubs de Tizi-Ouzou, ont dominé la compétition, en raflant 5 médailles d’Or. Par contre, chez les garçons, les athlètes d’Oran se sont distingués en décrochant 6 médaillas d’or, notamment ceux du club BLB Oran qui évoluent sous la coupe de Ameur Khedim, un fin expérimenté, fondateur du taekwondo à Oran. On notera la présence en force des membres de la fédération (ATF) à leur tête Yazid Benallaoua. La ligue oranaise de taekwondo présidée par Hamid Benzemour, n’a pas dérogé à la règle en ce qui concerne l’organisation.

A l’issue de la compétition, une cérémonie de remise de médailles et de diplômes a été organisée dans une bonne ambiance. A signaler, qu’au décompte des médailles d’Or, Oran s’est adjugée la première place avec 7 or, Tizi-Ouzou 6 or, Alger 2 or, Biskra 1 or et Bouira 1 or.

B.Sadek