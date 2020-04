<span style='text-decoration: underline;'>Scouts musulmans</span>:<br><span style='color:red;'>Don de fauteuils roulants et de béquilles aux personnes âgées des maisons d’accueil</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités de solidarité qui se déroulent au niveau de la wilaya d’Oran et qui est assuré par diverses structures, les services de l’organisation des scouts musulmans de la wilaya d’Oran s’impliquent sur le terrain, surtout durant cette période critique engendrée par la propagation de l’épidémie du coronavirus.

A cet effet, lesdits services ont rendu visite aux personnes des maisons d’accueil des gens âgées et leur ont fait don d’un quota de béquilles, de fauteuils roulants ainsi que des produits pour l’hygiène corporelle et pour la désinfection ainsi que pour le nettoyage et la décontamination desdits centres.

Pour le bon déroulement de cette opération, tous les moyens humains et matériels ont été déployés ainsi que tous les efforts ont été fournis par les bénévoles de ladite organisation pour arriver aux objectifs voulus.

Le but de cette initiative, est d’essayer de faire rentrer de la joie dans les centres d’hébergement des personnes âgées durant cette phase de crise sanitaire et de les encourager à tenir bon durant ces moments durs, suite à la conjoncture actuelle et d’essayer notamment, d’être solidaires avec ces personnes âgées et de les soutenir.

Dans le même cadre, il a été signalé que cette action s’est déroulée dans le cadre d’un programme national qui concerne les wilayas d’Alger, Constantine et Oran. Cette opération a été concrétisée en partenariat avec les services de l’Action Sociale et de Solidarité de la wilaya.

Bekhaouda Samira