<span style='text-decoration: underline;'>Secteur de l’Education </span>:<br><span style='color:red;'>Don de produits alimentaires de base pour aider les familles démunies</span>

Dans le cadre du planning des actions multiples de solidarité qui se déroulent au niveau de la wilaya d’Oran, les services de la direction du secteur de l’Education de la wilaya, participent à ces gestes humanitaires durant cette période de crise sanitaire qui sévit.

A cet effet, lesdits services font des dons en produits alimentaires qui sont stockés au niveau des différents établissements scolaires qui relèvent dudit secteur et qui assuraient durant l’année scolaire, des services de restauration aux élèves des différents cycles qui bénéficiaient du régime de la demi-pension. Ces produits sont mis à la disposition, notamment, des services de la direction de l’Action sociale et de solidarité de la wilaya pour être par la suite, distribués aux familles démunies recensées et celles touchées par le confinement suite à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Dans le même cadre, il a été signalé que ces actes humanitaires ont pour but d’aider les familles issues de la couche sociale défavorisée et de faire rentrer la joie et la gaieté dans leurs foyers durant ces moments difficiles qui règnent dans le pays et qui se répercutent sur plusieurs volets. Leur permettre également, de passer un bon mois de Ramadhan à l’abri de tout besoin en matière d’approvisionnement en produits à large consommation.

Pour le bon déroulement et la réussite de cette opération de solidarité, tous les moyens humains et matériels ont été fournis et tous les efforts ont été déployés pour notamment, essayer d’aider les familles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts durant cette crise sanitaire qui engendre des conséquences sur les petites bourses de certains chefs de familles qui chôment durant cette période.