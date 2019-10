<span style='text-decoration: underline;'>Raouf Salim Bernaoui </span>:<br><span style='color:red;'>Dopage : «Aucun cas positif ces dernières années, un énorme progrès»</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, s’est dit, vendredi à Oran, satisfait par les progrès réalisés par l’Algérie en matière de lutte antidopage. S’exprimant en ouverture de la 13e session du Conseil de l’Organisation régionale antidopage (ORAD) de l’Afrique Zone 1, le ministre a estimé que la politique prônée par l’Algérie dans ce volet a déjà donné ses fruits. «Au cours de ces dernières années, nous sommes arrivés à zéro cas positif.

Les cas soulevés jusque-là, et ils sont rares, ont trait à la consommation d’autres produits qui n’ont rien à voir avec le dopage et qui relèvent d’un fléau social», s’est félicité le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports. Il a, en outre, rappelé que les pouvoirs publics accordent une priorité particulière à la lutte contre le dopage, «n’hésitant pas à mettre de gros moyens financiers et matériels pour préserver le sport national d’un tel fléau». «Nous voulons qu’il y ait un sport sain et propre. Nous sommes d’ailleurs sur la bonne voie.

Tous les efforts que consent notre pays dans ce registre devraient servir d’exemple pour les autres nations en Afrique», a encore souligné le ministre, tout en mettant l’accent sur le rôle joué par l’Algérie dans le développement du sport au niveau continental, étayant ses dires par le budget «énorme» qui a été débloqué par l’Etat pour la réussite des Jeux africains de la jeunesse, organisés à Alger et Tipasa lors de l’été 2018. Le Conseil de l’Organisation régionale antidopage de l’Afrique Zone 1 a été créé par les représentants des gouvernements d’Algérie, de Tunisie, de Libye et du Maroc en 2008.

Quatre ans plus tard, cette instance a vu l’intégration de la Mauritanie, rappelle-t-on. L’ORAD relève de l’Agence mondiale antidopage (AMA), une fondation internationale indépendante chargée de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport. Elle a été créée le 10 novembre 1999. Son bureau principal est à Montréal (Canada). Un représentant de cette instance était d’ailleurs présent aux travaux de cette 13e session qui se poursuivent vendredi à Oran.