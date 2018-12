<span style='text-decoration: underline;'>Football</span>:<br><span style='color:red;'>Dotation «prochaine» de 18 terrains de proximité de football de pelouse synthétique</span>

Dix huit (18) terrains de proximité de football dans la wilaya de Sétif seront dotés de pelouse synthétique, a indiqué samedi, le directeur des établissements de jeunes (ODEJ) Nacer Fadeli.

L’opération, inscrite dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant la prise en charge des jeunes et le soutien du sport de proximité touchera les terrains de football relevant des complexes de proximité, à l’instar des complexes des communes d’El Eulma, Bir El Arch, El Oueldja (Est de Sétif), d’Ain Lehdjer, Ain Azal et Beida Bordj, au Sud du chef lieu de wilaya et également Bougaa et de Beni Ourtilane, au nord de Sétif, a précisé à l’APS le même responsable.

Il est prévu le lancement des travaux de ces projets durant «le premier trimestre de l’année 2019» et cela après «le parachèvement des procédures administratives en cours», selon la même source, soulignant que cette opération a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière estimée à 100 millions DA.

Financée sur budget de wilaya, une opération similaire portant revêtement en pelouse synthétique de plusieurs stades de football a été lancée, il y’à quelques mois par la direction de la jeunesse et des sports(DJS), ajoute la même source.

Le stade de la cité des 500 logements dans la ville de Sétif ainsi que les terrains des localités de Babor,d’Ain El Kebira, de Belaâ, d’Ain Sebt et de Beida Bordj, figurent parmi les espaces sportifs ciblés par cette action, a-t-on encore détaillé soulignant que la concrétisation ce projet permettra aux jeunes d’exercer une activité sportive «dans de meilleures conditions».

S’agissant du projet du stade de la ville de Sétif, le chef de l’exécutif local, Nacer Maaskri avait affirmé, lors de ses visites d’inspections aux chantiers en cours du chef lieu de wilaya, que «le gel sera levé sur le projet du stade de la ville de Sétif dés l’amélioration de la situation économique».