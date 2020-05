<span style='text-decoration: underline;'>Zone industrielle d’Es Sénia</span>:<br><span style='color:red;'>Dotation prochaine en matière première des entreprises et ateliers de production de masques</span>

Un recensement des entreprises et ateliers produisant des masques de protection sera lancé dans la wilaya d’Oran pour leur fournir la matière première nécessaire, a annoncé lundi le wali Abdelkader Djelaoui.

Les directeurs de wilaya du tourisme et de l’industrie ont été instruits pour commencer à recenser les entreprises et ateliers produisant des masques de protection dans la wilaya, a déclaré à la presse le wali en marge d’une visite à une entreprise privée spécialisée dans la production de la matière première (tissu non tissé) utilisée dans la production des masques de protection, de tabliers, de charlottes et de chaussettes dans la zone industrielle d’Es Sénia.

«Nous avons convenu avec le propriétaire de cette entreprise privée d’acquérir la production annuelle de matière première (tissu non tissé) pour les fournir, à titre gracieux, aux entreprises et ateliers qui produisent des masques», a-t-il souligné. A noter que cette entreprise approvisionne des centres de formation et d’enseignement professionnels avec cette matière première pour produire des masques. Le prix du masque de protection devra être à la portée du simple citoyen, a indiqué M. Djelaoui. «Nous œuvrons à inculquer la culture du port de masques pour empêcher la propagation de l’épidémie», a-t-il déclaréi, évoquant l’obligation du port du masque dans les établissements publics et les magasins depuis dimanche, dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19.

Cette entreprise privée produit environ 80 cylindres de matière première «non tissé» qui permet la production de 1,5 million de masques, selon les explications fournies sur place.

Dans la même zone industrielle, le wali d’Oran a inspecté une autre entreprise privée spécialisée dans la production de fournitures médicales dont des bavettes et des charlottes, produisant entre 300.000 et 400.000 bavettes par mois.