<span style='text-decoration: underline;'>Bundesliga allemande (9ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Doublé de l’Algérien Ishak Belfodil contre Stuttgart</span>

L’attaquant international algérien d’Hoffenheim, Ishak Belfodil a inscrit deux des quatre buts ayant offert la victoire à son équipe samedi soir contre Stuttgart, pour le compte de la 9e journée de la Bundesliga allemande de football.

L’ancien Lyonnais de 26 ans avait scellé le succès de son équipe, en s’offrant un doublé au 57′ et 60′, alors que Brenet et Joelinton avaient déjà donné le ton, respectivement aux 48′ et 51′. Il s’agit des troisième et quatrième buts de Belfodil, toutes compétitions confondues cette saison : trois en championnat et un en Ligue des Champions. C’était lors de la défaite contre Manchester City (2-1), pour le compte de la deuxième journée. Grâce à cette victoire, Hoffenheim grimpe provisoirement à la 8e place au classement général de la Bundesliga, avec 13 points. Soit avec huit longueurs de retard sur l’actuel leader, le Borussia Dortmund (21 pts). Belfodil a rejoint Hoffenheim cet été, en provenance du Werder de Brême, un autre pensionnaire de la Bundesliga allemande.